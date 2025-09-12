Hyrule Warriors: Age of Imprisonment krijgt release datum

Tijdens de Nintendo Direct van 12 september 2025 hebben we eindelijk een release datum gekregen voor Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment is een actievolle prequel op Tears of the Kingdom, waarin we het verhaal van prinses Zelda mee maken samen met koning Rauru en koningin Sonia.

Hierin strijden we met onze nieuwe geällieerden in het verhaal de Imprisoning War en alle gebeurtenissen die we in Tears of the Kingdom slechts in cutscenes hebben gezien. De game biedt nieuwe speelbare personages, Zonai-wapens en coöp-mogelijkheden, maar Link ontbreekt bij deze strijd.

Over Hyrule Warriors

Hyrule Warriors is een actievolle spin-off van de series The Legend of Zelda, waarin je met bekende personages zoals Link en Zelda vecht tegen grote legers in snelle gevechten. De serie bestaat uit meerdere delen waarin de nieuwe Age of Imprisonment game de derde in de serie is. De games combineren Zelda-lore met strategische actie en coöp-mogelijkheden.

