Background

Resident Evil: Requiem toont Switch 2 gameplay

Nieuws 4 Malvin Schuivens 12 september 2025

resident evil requiem

Resident Evil: Requiem, we mochten hem al spelen op Gamescom 2025 en kregen ook al te weten dat de game een Switch 2 versie krijgt. Nu zien we eindelijk gamepay van deze versie!

Daarnaast kan je ook Resident Evil 7 en 8 spelen op de Switch 2 vanaf 27 februari 2026. Maar, Requiem takes the cake met een volledige Switch 2 versie die er niet eens zo slecht uit ziet. Zoals jullie weten volgen we Grace Ashcroft én gaan we terug naar Raccoon City! Gevolgd worden door monsters, puzzels oplossen en je helemaal rotschrikken, zin in! Check de trailer hier beneden.

Tot dus ver lijken de reacties op de Switch 2 graphics mixed. Wat vind jij? Zin in? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Requiem is te spelen vanaf 27 februari 2026!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation