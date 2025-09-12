Resident Evil: Requiem toont Switch 2 gameplay

Resident Evil: Requiem, we mochten hem al spelen op Gamescom 2025 en kregen ook al te weten dat de game een Switch 2 versie krijgt. Nu zien we eindelijk gamepay van deze versie!
Daarnaast kan je ook Resident Evil 7 en 8 spelen op de Switch 2 vanaf 27 februari 2026. Maar, Requiem takes the cake met een volledige Switch 2 versie die er niet eens zo slecht uit ziet. Zoals jullie weten volgen we Grace Ashcroft én gaan we terug naar Raccoon City! Gevolgd worden door monsters, puzzels oplossen en je helemaal rotschrikken, zin in! Check de trailer hier beneden.
Tot dus ver lijken de reacties op de Switch 2 graphics mixed. Wat vind jij? Zin in? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Requiem is te spelen vanaf 27 februari 2026!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
