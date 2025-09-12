Super Mario Galaxy movie aangekondigd

In de lente van 2026 zal er een nieuwe Super Mario film komen. Nadat de eerste film enorm goede nummers trok, was een tweede film van Illumination iets dat we konden verwachten. De aankondiging werd gedaan tijdens de Nintendo Direct livestream.
De nieuwe film van de italiaanse loodgieter gaat zich focussen op de Super Mario Galaxy games. De film zal zo aantrekkelijk worden voor alle Mario fans, van jong en oud.
