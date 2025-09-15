Review | Madden NFL 26 – Een frisse drive met ruimte voor verbetering

Madden NFL 26 zet een stevige stap vooruit met realistische gameplay, verbeterde AI en indrukwekkende graphics. In deze review vergelijken we de game met Madden NFL 25 en ontdekken we wat er écht nieuw, verbeterd en nog steeds onderbelicht is.

EA SPORTS heeft met Madden NFL 26 eindelijk een editie afgeleverd die voelt als meer dan een jaarlijkse roster update. Na de gemengde reacties op Madden NFL 25 was de druk hoog, en gelukkig is Madden 26 op veel fronten een stap vooruit. Van gameplay tot presentatie, van game modes tot realisme – deze editie laat zien dat er écht geluisterd is naar de community.

Maar zoals bij elke drive zijn er ook fumbles. Laten we alles eens grondig doornemen.

Meer controle, meer karakter

Zodra je het veld betreedt, merk je direct dat Madden NFL 26 soepeler en responsiever aanvoelt dan zijn voorganger. De vernieuwde BOOM Tech 2.0 physics engine zorgt ervoor dat tackles, stiff-arms en catches niet langer vooraf bepaalde animaties zijn, maar dynamische interacties. Als je met Nick Bosa een bull rush uitvoert, zie je de offensive lineman echt struggelen om zijn balans te behouden. Het is rauw, fysiek en realistisch.

Een andere grote verbetering is QB DNA, een systeem dat quarterbacks unieke speelstijlen geeft. Josh Allen neemt vaker de benen als er ruimte is, Mahomes gooit sidearm passes onder druk, en Stafford past zijn armhoek aan afhankelijk van de situatie. Dit maakt het spelen met verschillende teams niet alleen strategisch, maar ook visueel onderscheidend.

De snelheid van de game is bovendien opgevoerd: korte routes en screens verlopen vloeiender, en de overgangen tussen bewegingen zijn minder “geplakt” dan in Madden 25.

Toch is niet alles perfect. De balans tussen offense en defense blijft een punt van kritiek. Cornerbacks missen nog te vaak cruciale tackle mogelijkheden, en linebackers lijken soms te zweven in plaats van te tackelen. Ook zijn sommige animaties, zoals celebrations, hergebruikt en voelen ze minder fris aan dan de rest van de game.

Franchise leeft, Superstar groeit

Franchise Mode heeft eindelijk de aandacht gekregen die het verdient. Je kunt nu kiezen uit vier coach archetypes – offensief, defensief, ontwikkelingsgericht en balanced – elk met unieke strategieën en perks. De AI-coaches passen hun tactiek aan op jouw speelstijl, wat zorgt voor meer variatie en uitdaging. Gebruik je de Ravens, dan krijg je veel read options en motion plays, terwijl de Chiefs meer vertical concepts hanteren. Dit soort team-specifieke playbooks zorgen voor een authentieke NFL-ervaring.

Ook de draft en scouting zijn realistischer geworden. Je krijgt toegang tot uitgebreide rapporten, combine-statistieken en zelfs interviews met prospects. Het voelt alsof je écht een team bouwt, niet zomaar een spreadsheet aan het vullen bent.

Superstar Mode is dieper geworden en begint al op high school-niveau. Je keuzes – zoals combine prestaties, interviews en agentselectie – hebben invloed op je draftpositie en carrièreverloop. Je moet relaties onderhouden met coaches, trainers en teamgenoten, wat een RPG-achtig element toevoegt. Het is geen Oscar-waardig verhaal, maar het voegt wel flair toe en maakt je carrière persoonlijker.

Ultimate Team (MUT) biedt zoals altijd veel content, met seizoensgebonden challenges, NFL Legends en nieuwe kaarten. Maar de monetization blijft frustrerend. Je wordt vanaf het startscherm al richting MUT gepusht, inclusief battle passes en pakketjes. Voor spelers die niet bekend zijn met het Ultimate Team systeem voelt het alsof je zonder extra uitgaven nauwelijks mee kunt doen, en wat ergens jammer is.

NFL in bioscoopkwaliteit

Visueel is Madden NFL 26 een pareltje. De stadions zijn levendiger dan ooit, met team-specifieke field art, mascottes en tradities. Speel je in Lambeau Field in december, dan zie je dampende adem, besneeuwde tribunes en modderige jerseys. In Arrowhead hoor je het “Tomahawk Chop” en zie je de rode zee kolken. Deze details maken elke wedstrijd een beleving.

Spelers zijn gedetailleerder dan ooit, met realistische gezichtsuitdrukkingen, signature moves en zelfs emotie na een big play. De belichting is dynamisch: een zonsondergang in Miami ziet er totaal anders uit dan een regenachtige avond in Seattle. Weer speelt nu ook een rol in gameplay. In de sneeuw glijden spelers uit, in de regen worden passes minder accuraat, en zicht wordt beperkt bij mist. Dit voegt een strategisch element toe dat voorheen ontbrak.

Toch zijn er ook hier minpunten. De menustructuur is rommelig en voelt verouderd. En hoewel de graphics schitterend zijn, blijven sommige crowd animaties houterig – alsof ze uit een game van vijf jaar geleden komen.

De details blijven achter

EA SPORTS heeft grote stappen gezet, maar laat ook kansen liggen. Het commentaar is niet vernieuwd en mist dynamiek. Er is nog steeds geen halftime show of post-game interviews of presentatie – iets wat de sfeer enorm zou kunnen versterken. Franchise Mode had nog meer diepgang kunnen krijgen: assistant coaches, team relocations, medische staff, of zelfs een draft combine minigame. Ook ontbreekt een tutorial voor nieuwe spelers – je wordt meteen in het diepe gegooid, wat ontmoedigend kan zijn.

En dan is er nog de focus op microtransacties bij dit soort games. MUT is verslavend, maar voelt meer als een pay-to-win game mode. Casual spelers blijven achter, tenzij ze bereid zijn om te investeren. Dat is zonde, want de core gameplay verdient een breder publiek.

Verdict

Madden NFL 26 is zonder twijfel de meest complete en meeslepende editie in jaren. De gameplay is vloeiend, de AI is slimmer, en de visuele presentatie is indrukwekkend. Vooral Franchise Mode en de signature traits van spelers tillen de ervaring naar een hoger niveau. De game voelt als een liefdesbrief aan de sport – met passie, precisie en progressie.

Maar het blijft Madden – met alle EA-trekjes die daarbij horen. Als je op zoek bent naar een totaal nieuwe ervaring, zul je die hier niet vinden. Wel krijg je een solide, diepgaande football game die dichter dan ooit bij de echte NFL komt. Voor fans van de sport is dit een must-play. Voor nieuwkomers is het een indrukwekkende, maar soms overweldigende binnenkomer.