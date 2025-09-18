King’s Raid krijgt een closed beta – aanmelden kan nu

Masangsoft is niet alleen bezig met een reboot van GunZ: The Duel. Ze zijn namelijk ook keihard bezig aan de PC-versie van King’s Raid. Daarvoor kan jij je nu aanmelden!
Masangsoft is de phoenix van de Koreaanse developers, ze brengen namelijk games terug uit het graf. Buiten GunZ dus ook King’s Raid. De closed beta test komt er binnenkort aan en je kan de game ook wishlisten. Aanmelden voor de closed beta test kan hier!
King’s Raid is een real-time strategy RPG die enigszins bekendstaat om een goede character storytellling. Daarnaast maakt de game gebruik van enhanced visuals, tactische party combat en native Steam support. Check de originele trailer hier beneden!
Nog geen officiële closed beta test datum, maar je kan je dus wel al aanmelden voor King’s Raid! Zodra er een datum bekend is, dan kan je dat op de officiële site, of bij ons, terug lezen! Zin in? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
