Code Vein 2 verschijnt op 30 januari 2026

Sony strooit met releasedatums tijdens State of Play. Zo komen Sony en Bandai Namco Tijdens de showcase met de langverwachte releasedatum voor Code Vein 2. De game verschijnt in het begin van 2026 al.

Code Vein 2 komt uit op 30 januari 2026. Bandai Namco’s anime Dark Souls sluit de eerste maand van het nieuwe jaar af en komt onder andere met een hele toffe Collector’s Edition, met een lagere prijs dan we tegenwoordig vaak zien. Code Vein komt uit voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Bekijk de releasedatum trailer hier beneden:

Door de plotselinge verschijning van de Luna Rapacis zijn Revenants veranderd in hersenloze monsters, bekend als Horrors. Als Revenant-jager moet de speler de onvermijdelijke ondergang van de wereld tegenhouden door samen met een meisje genaamd Lou, dat de kracht bezit om de tijd te manipuleren, naar het verleden te reizen. Ga op reis die zich uitstrekt over zowel het heden als het verleden terwijl je op zoek gaat naar aanwijzingen om de vernietiging van de wereld te voorkomen. Verander het lot van belangrijke Revenant-personages die je in het verleden ontmoet, terwijl je verloren geschiedenissen en de verborgen waarheden van de wereld onthult.

Vernieuwd combat systeem

Ervaar de unieke gameplaymechaniek van Code Vein 2, waarbij de speler bloed aftapt en verzamelt van vijanden om een scala aan vaardigheden te ontketenen. Met het nieuwe build-systeem van de serie kun je wapens en vaardigheden vrij aanpassen aan jouw eigen speelstijl.