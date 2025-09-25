Background

Dit is de Pulse Elevate – Sony’s ultra-low latency speakers

Nieuws 4 Malvin Schuivens 25 september 2025

playstation pulse elevate

Sony branched uit met hun laatste producten, van een fighting stick tot aan een volledige set speakers voor op jouw bureau of bij jouw TV. Deze set zal de Pulse Elevate gaan heten. Een ultra-low latency speaker set met ingebouwde microfoon in een compacte form factor.

Sony kondigt deze speaker set aan tijdens de State of Play van 24 september 2025. De set zal volledig draadloos verbonden zijn, maar wel gebruik maken van een lage latency én multi-device connectivity. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door Playstation Link en Bluetooth. Dit maakt het bruikbaar op PS5, PC en Mac. Ook kan je de PlayStation Portal aansluiten via Playstation Link. Wil je toch muziek via je telefoon afspelen? Geen probleem, Bluetooth is er voor je. Oh, trouwens, die Playstation Link adapter, die heeft USB-C.

De speaker set is bruikbaar voor desktop gaming, TV-gaming en kan ook prima meegenomen worden door de built-in accu. Door de charging dock ben je ook zo weer opgeladen, deze zit inbegrepen. Daarnaast het de speaker een ingebouwde microfoon met AI-enhanced noise rejection, waardoor jouw toetsenbord-of fapgeluiden muisstil zijn voor je vrienden. Als allerlaatst, iedere speaker heeft een studio-inspired magnetische driver voor een vol en levendig geluid! Check de trailer hier beneden.

De Pulse Elevate verschijnt in 2026 en is verkrijgbaar in wit en midnight black. Een prijs is er nog niet, maar zal snel op Playstation Direct verschijnen. 

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation