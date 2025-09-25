Dit is de Pulse Elevate – Sony’s ultra-low latency speakers

Sony branched uit met hun laatste producten, van een fighting stick tot aan een volledige set speakers voor op jouw bureau of bij jouw TV. Deze set zal de Pulse Elevate gaan heten. Een ultra-low latency speaker set met ingebouwde microfoon in een compacte form factor.

Sony kondigt deze speaker set aan tijdens de State of Play van 24 september 2025. De set zal volledig draadloos verbonden zijn, maar wel gebruik maken van een lage latency én multi-device connectivity. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door Playstation Link en Bluetooth. Dit maakt het bruikbaar op PS5, PC en Mac. Ook kan je de PlayStation Portal aansluiten via Playstation Link. Wil je toch muziek via je telefoon afspelen? Geen probleem, Bluetooth is er voor je. Oh, trouwens, die Playstation Link adapter, die heeft USB-C.

De speaker set is bruikbaar voor desktop gaming, TV-gaming en kan ook prima meegenomen worden door de built-in accu. Door de charging dock ben je ook zo weer opgeladen, deze zit inbegrepen. Daarnaast het de speaker een ingebouwde microfoon met AI-enhanced noise rejection, waardoor jouw toetsenbord-of fapgeluiden muisstil zijn voor je vrienden. Als allerlaatst, iedere speaker heeft een studio-inspired magnetische driver voor een vol en levendig geluid! Check de trailer hier beneden.

De Pulse Elevate verschijnt in 2026 en is verkrijgbaar in wit en midnight black. Een prijs is er nog niet, maar zal snel op Playstation Direct verschijnen.