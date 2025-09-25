Last Epoch verschijnt binnenkort op PlayStation 5 en krijgt uitbreiding

De geprezen actie-RPG Last Epoch maakt zijn debuut op PlayStation 5, samen met de eerste grote uitbreiding: Last Epoch: Orobyss. Deze tijdvervormende ARPG brengt diepgaande skill trees, deterministisch craften en een community-gedreven ontwikkelaanpak naar Sony’s console.

Spelers reizen door de wereld van Eterra, verdeeld over verschillende tijdperken, in een poging de duistere plannen van Orobyss te stoppen — een mysterieuze entiteit die wanhoop belichaamt. Gewapend met krachtige wapens, magische krachten en de Epoch, een relikwie waarmee je door de tijd kunt reizen, ga je de strijd aan tegen vervloekte rijken, gevallen goden en de dreiging van de Void.

Het verhaal stuurt je door verleden en toekomst, waarbij je historische fouten probeert te herstellen. Via de wereldkaart spring je tussen tijdperken of keer je terug naar The End of Time, het centrale spelersgebied voor endgame-content. Hier neem je deel aan Monoliths, uitdagende missies waarin je keuzes invloed hebben op vijanden, loot en het verloop van de geschiedenis.

Last Epoch biedt vijf klassen met elk drie unieke masteries, goed voor meer dan 120 vaardigheden met eigen skill trees. Van een hamer die verandert in een vernietigende vortex tot een wolf die muteert tot een bloeddorstige roedel — de mogelijkheden zijn eindeloos. Unieke en legendarische loot bepaalt je speelstijl en strategie.

Het geliefde craftingsysteem stelt spelers in staat om elk item doelgericht te verbeteren, perfect afgestemd op hun build. In de endgame wacht een eindeloze stroom aan content, uitdagende eindbazen en strategische gevechten waarin synergie en timing cruciaal zijn.

Last Epoch: Orobyss uitbreiding

De uitbreiding Orobyss introduceert nieuwe vijanden, geavanceerde builds en nog meer loot. Alle content is speelbaar in online co-op tot vier spelers, ongeacht levelverschillen. Spelers kunnen zich aansluiten bij de Merchants’ Guild voor itemhandel, of bij de Circle of Fortune om profetieën te vervullen en hun kans op zeldzame loot te vergroten.

Ontwikkelaar Eleventh Hour Games benadrukt hun community-first aanpak en kijkt ernaar uit om ook de PlayStation-community te verwelkomen. Last Epoch: Orobyss is nu te wishlisten in de PlayStation Store.

Check ook ander nieuws van PlayStation’s State of Play, zoals: verschijning van Code Vein 2 of Sony’s Pulse Elevate 3D-speakers.