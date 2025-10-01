Blackout komt terug naar Call of Duty Warzone

Kennen we Blackout nog? Dit was de allereerste variant van Battle Royale in Call of Duty: Black Ops 4. Een vernieuwde variant van deze game mode komt in het voorjaar van 2026 naar Call of Duty: Warzone tijdens een van de seizoenen van Call of Duty: Black Ops 7. Er ligt veel nieuwe content op tafel voor Warzone spelers.

Call of Duty: Black Ops 7 gaat een aantal veranderingen teweeg brengen aan Warzone. Verdansk blijft voorlopig in de rotatie, maar er wordt een nieuw POI toegevoegd en er komt een eerder in Verdansk verschenen POI terug. Waar we met de komst van Cold War een hele nieuwe look van Verdansk zagen, is de overhaul met de komst van Black Ops 7 minder ingrijpend. We krijgen geen futuristische versie van Verdansk, maar er komt in het voorjaar van 2026 wel een nieuwe map: Avalon.

Avalon is ook de basis voor de vernieuwde Blackout mode die we in 2026 gaan krijgen. Deze is hevig geïnspireerd door de Blackout Mode uit Black Ops 4.

Approaching the drop zone… Call of Duty: Warzone is bringing a bold new experience in Spring of 2026 inspired by the original Blackout, set on Avalon. #BlackOps7 | #CODNext pic.twitter.com/TenwQesj5W — Call of Duty (@CallofDuty) September 30, 2025

Haven’s Hollow

Spelers hoeven niet tot dan te wachten op nieuwe ervaringen, want de Resurgence map Haven’s Hollow verschijnt met de release van Black ops 7 Season 1 in Warzone. Deze map bevat enkele POI’s die gedeeltelijk Zombies maps uit Black Ops 6 overnemen. De map is kleiner dan Fortune’s Keep, maar groter dan Rebirth Island.

Meer veranderingen

Black Ops 7 gaat een aantal dingen anders doen dan voorheen en die veranderingen trekken zich grotendeels door naar Warzone. Zo is tac-sprint standaard uitgeschakeld en heb je een nieuwe perk nodig om er gebruik van te maken. Je kunt vanaf Season 1 ook standaard twee wapens meenemen, dus Overkill staat standaard aan, maar het aantal maximale attachments op wapens is te allen tijde vijf. Gunfighter is dus niet langer een ding in Warzone.

Verder is Warzone de enige mode waarin alle skins en wapens uit Black Ops 6 te gebruiken zijn. Activision heeft eerder laten weten dat hun oorspronkelijke Carry Forward van Black Ops 6 naar Black Ops 7 hevig is teruggeschroefd. Check hier beneden in een oogopslag wat er aan staat te komen in Warzone.

Meer Black Ops 7? De beta begint morgen!