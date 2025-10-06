Assassin’s Creed Mirage krijgt gratis uitbreiding ‘Valley of Memory’ op 18 november

Ubisoft heeft aangekondigd dat Assassin’s Creed Mirage op 18 november wordt uitgebreid met Valley of Memory, een gratis update die zes uur extra verhalende gameplay toevoegt.

Het nieuwe avontuur in Valley of Memory speelt zich af vóór de ontknoping van het hoofdverhaal en volgt Basim op een persoonlijke missie in het 9e-eeuwse AlUla. Wanneer hij hoort dat zijn vader mogelijk nog leeft, reist hij af naar deze historische vallei om de waarheid achter de geruchten te achterhalen. Al snel ontdekt hij dat een gevaarlijke roversbende de regio bedreigt en dat zijn vader vermist is.

Spelers verkennen iconische locaties zoals de oude stad AlUla, het fort Musa Ibn Musayr, de Valley of the Stones en de necropolis van Hegra.

De uitbreiding bevat een hoofdmissie, nieuwe moorddoelen, zijmissies en contracten, en introduceert een vernieuwde versie van de klassieke black box-missies uit de Assassin’s Creed-serie.

Nieuwe features, skills én Quality of Life updates voor Assassin’s Creed Mirage

Naast het nieuwe verhaal brengt Valley of Memory ook diverse gameplayverbeteringen. Zo zijn alle black box-missies en contracten voortaan herspeelbaar, wat zorgt voor extra strategische vrijheid. Het parkoursysteem is geoptimaliseerd en heeft nieuwe controls gekregen, waardoor bewegingen soepeler verlopen en sprongen direct reageren op input. Spelers kunnen nu handmatig hun route bepalen en eigen free-running sequenties samenstellen.

Ook Basim’s skill tree krijgt een upgrade. De nieuwe skill Engineer 2 maakt het mogelijk om alle niveau 1-aanpassingen op gereedschap toe te passen, terwijl niveau 3-upgrades beschikbaar zijn voor elk type uitrusting. Voor wie op zoek is naar een aangepaste uitdaging, introduceert Ubisoft bovendien twee nieuwe moeilijkheidsgraden waarmee spelers hun ervaring kunnen afstemmen op hun voorkeuren.

Assassin’s Creed Mirage is beschikbaar voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series XS, Amazon Luna, Apple iOS en Windows pc, onder andere via de Ubisoft Store.