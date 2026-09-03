Preview | Stuntman: Hollywood

Stuntman: Hollywood markeert de terugkeer van een franchise die bijna twintig jaar in volledige stilte heeft doorgebracht. De laatste game, Stuntman: Ignition uit 2007, was destijds het slotstuk voordat de serie werd stopgezet en uiteindelijk in de ijskast belandde.

De reeks begon oorspronkelijk bij Reflections Interactive, de studio achter klassiekers als zoals Driver en Destruction Derby voornamelijk op de PlayStation 1, die in 2002 de eerste Stuntman ontwikkelde en daarmee de basis legde voor het concept van filmische stunt‑scènes als gameplay. Tegenwoordig ligt de IP bij Saber Interactive, dat de slapende franchise nieuw leven inblaast met Stuntman: Hollywood—een moderne reboot die voor het eerst gebruikmaakt van echte filmlicenties zoals Fast & Furious, Back to the Future en Knight Rider.

Terug achter het stuur in Stuntman: Hollywood

Dat Stuntman: Hollywood speelbaar was op gamescom was voor mij als engelengezang. De franchise is één van mijn hoogst geprezen series omdat je vrijwel alles kunt doen wat je wilt. Weet je nog dat je vroeger met een vrachtauto kleinere auto’s aan de kant aan het beuken was op die groene speelmat? Zo’n iconische situaties kun je dus recreëren in Stuntman.

Op gamescom hebben we de een aantal films mogen spelen, dezelfde die in de trailer hier boven te zien zijn, om een feel te krijgen van de game. In elke film hebben we één grote scene mogen spelen in de wereld van Fast & Furious moest ik de boot halen, in Miami: Vice moest ik op een roekeloze manier een vrachtwagen volgen én in Jurassic Park moest ik backflips doen over dinosauriërs. Het mooie aan Stuntman blijft natuurlijk dat de scenes die je speelt of speelde, allemaal zijn geïnspireerd uit hele bekende films, acteurs en auto’s. Hoewel de game al een aantal filmlicenties heeft, is het nog steeds grappig om te zien dat er geen echte licenties van auto’s in zitten. Zo zijn de auto’s nog steeds fantasy maar zie je wél direct waar ze op moeten lijken, hetzelfde idee waar GTA om bekend staat.

Scenes zijn bijvoorbeeld ook een stuk langer en hebben meerdere stunts achter elkaar. Hierdoor wordt Stuntman: Hollywood iets uitdagender als voorheen, maar ergens ook vergeefelijker. Zoals vroeger probeer je in Stuntman altijd te gaan voor de perfecte scene, waardoor je ook meer dingen vrijspeelt in de create-a-stunt area. Waar je vroeger alle stunts perfect moest uitvoeren in één sequence, werkt deze game net iets anders. Omdat je veel meer acties krijgt die je moet uitvoeren binnen één scene wordt er aan het einde van de take een gemiddelde getrokken van je performance. Mocht je dus één of twee stunts niet juist of voldoende uitgevoerd hebben, kun je alsnog een 10/10-sterren score behalen.

Dit vind ik goed bij de game passen omdat de nieuwe scenes echt stukken langer zijn. In Stuntman en Stuntman: Ignition waren de scenes bijvoorbeeld maximaal 1 minuut 30, waarbij in Stuntman: Hollywood je al makkelijk tegen 3 minuten aan zit. Het nieuwe scoringssysteem is dan een goede aanpassing voor wat meer coulance maar houdt tegelijkertijd dat streven naar perfectie.

Nog steeds dezelfde Identiteit

Alhoewel de game niet meer wordt gemaakt door Reflections Interactive, vind ik het wel tof dat Saber Interactive zich wel houdt aan de originele identiteit van de game. De gameplay is in essentie nog steeds hetzelfde, over‑the‑top met stunts die je nooit in een echte film zou zien maar die wél heerlijk vermaakbaar blijven. Het mooiste vond ik persoonlijk dat men nog steeds dezelfde icoontjes gebruikt die stunts aangeven, precies zoals het bijna 20 jaar geleden werd gedaan. Er kwam dan ook een lading nostalgie over mij heen toen ik de eerste scene speelde van de demo. Daarnaast is de structuur van de game nog steeds vertrouwd: meerdere films, elk opgedeeld in verschillende scenes die je één voor één kunt spelen. Daardoor blijft Stuntman: Hollywood ideaal om even op te pakken voor een snelle take, of juist weg te leggen wanneer je alleen een paar minuten hebt. Die hapklare opbouw werkt nog steeds perfect — en draagt sterk bij aan dat klassieke Stuntman‑gevoel.

Oppakken of laten liggen?