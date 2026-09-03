Preview | Eerste Guild Wars 3 gameplay op Gamescom 2026

Achter gesloten deuren bij ArenaNet mochten Jordy en ik als een van de eersten ter wereld iets bijzonders zien, namelijk de allereerste gameplaybeelden van Guild Wars 3. Het is geen geheim dat ik een fan van het eerste uur ben, dus dit is niet alleen een kinderdroom die uitkomt, maar het zag er ook nog eens bizar goed uit. Dat zeg ik niet als mega-fan, want Jordy dacht er precies hetzelfde over. Nou, wat hebben we dan daadwerkelijk gezien?

Voor we het gaan hebben over de daadwerkelijke gameplay, wil ik ook even kijken naar de recente aankondigingen. ArenaNet is recentelijk namelijk dieper ingegaan op een aantal speelbare soorten die we vanaf launch gaan zien. Hierin zien we concept art van de Humans, Kodan én Asura. De concept art laat veel los over de setting en het verhaal, maar geeft je een beter idee van waarom bepaalde soorten gekozen zijn, specifiek voor deze prequel-MMO.

Eerste gameplaybeelden

We mogen de beelden die we gezien hebben helaas niet laten zien, maar we mogen er wel onze mening over geven. Laat ik vooropstellen: het is een vroege build, dus veel van de omgeving is nog niet helemaal af. Toch waren Jordy en ik weggeblazen door hoe de graphics en tekenstijl er nu al uitziet. De omgevingen ogen qua sfeer precies zoals je zou verwachten van een Guild Wars-titel. Zelfs in de volle glorie van Unreal Engine 5 weet ArenaNet nu al de consistentie vast te houden. In de demo die Colin Johanson ons persoonlijk liet zien, zagen we de player character in een grote open wereld staan. In die wereld waren er twee belangrijke pilaren die ArenaNet met ons wilde delen…

Voor dat we daar naar kijken, wil ik nog even iets kwijt over Unreal Engine 5. De keuze hiervoor maakte mij een beetje bang, bang dat de identiteit van de franchise verloren zou gaan. Niets is echter minder waar. ArenaNet weet precies hoe ze de engine moeten benutten en heeft zelfs nog wat leuke troefjes in petto. Zo zal een groot deel van de wereld seamless zijn, waardoor je niet constant tegen laadschermen aanloopt en instances on-the-fly aan kunnen worden gemaakt.

Blijf in beweging

Een van die twee belangrijkste pijlers is movement, en vooral de manier waarop beweging een actieve rol gaat spelen binnen combat. Guild Wars 2 zette hier met gliders, mounts met een daadwerkelijk doel en een wereld die rondom die systemen is ontworpen al flinke stappen in. Guild Wars 3 lijkt daar echter nog een flinke schep bovenop te doen. Constant in beweging blijven is hier het uitgangspunt. Zo kun je bijvoorbeeld met je glider van een berg afvliegen, op de zijkant landen en vervolgens met behulp van magie direct verder over de berg rennen. Of je springt vanaf je mount van een klif, opent je glider, landt op de grond en zet je beweging zonder onderbreking voort.

Colin vertelt ons dat movement een van de belangrijkste onderdelen van Guild Wars 3 wordt, en dat merk je ook aan de manier waarop de wereld is opgebouwd. Je kunt aan randen blijven hangen, vrijwel overal op en langs rennen en de omgeving veel vrijer gebruiken om jezelf voort te bewegen. Zelfs in deze vroege build ziet het er al verrassend soepel en natuurlijk uit.

Datzelfde gevoel zien we terug in de combat. Ik kan op dit moment nog niet al te veel vertellen over de verschillende professions en skills, maar één ding wordt direct duidelijk: Guild Wars 3 kiest nadrukkelijk voor een meer actiegerichte manier van vechten, zonder daarbij de identiteit van het Guild Wars-universum uit het oog te verliezen. Movement speelt daar opnieuw een enorme rol in. Spring je bijvoorbeeld vanaf een hoogte op een vijand, dan kun je die beweging gebruiken om een krachtige ground slam uit te voeren.

Daarmee loopt dezelfde filosofie als een rode draad door de game: stil blijven staan is eigenlijk nooit het doel. Je beweging, de omgeving en combat lijken voortdurend met elkaar verbonden te zijn. Hoewel we nog lang niet genoeg hebben gezien om echt diep op de combat in te gaan, ben ik op basis van wat ik tijdens Gamescom heb gezien nu al behoorlijk onder de indruk.

Speel slim samen

De tweede belangrijke pilaar is samenspel. ArenaNet wil uiteraard dat spelers met elkaar samenwerken, maar kiest daarbij bewust voor een andere aanpak dan in Guild Wars 2. Waar we daar tijdens world bosses en meta-events soms met enorme groepen spelers tegelijkertijd op één plek staan, wil de studio in Guild Wars 3 juist voorkomen dat zulke momenten veranderen in een chaotische massa van honderd spelers en effecten.

In plaats daarvan worden groepen kleiner en overzichtelijker gehouden. Een boss fight kan bijvoorbeeld maximaal 20 spelers in dezelfde omgeving bevatten. Dat klinkt misschien als minder, maar volgens ArenaNet zorgt juist die beperking ervoor dat spelers veel bewuster met elkaar kunnen samenwerken. Doordat er minder visual clutter is, kun je namelijk daadwerkelijk zien wat je teamgenoten doen en daarop inspelen.

Een mooi voorbeeld daarvan is de Warrior. Zo kan een Warrior zijn schild omhooghouden, waarna een andere speler daar letterlijk op kan springen om vanuit de lucht een aanval uit te voeren. Dat soort interacties moet ervoor zorgen dat samenwerking niet alleen draait om met zoveel mogelijk spelers dezelfde vijand aan te vallen, maar daadwerkelijk onderdeel wordt van de combat.

Daarmee wil ArenaNet volgens mij vooral af van het gevoel van “100 spelers gooien alles wat ze hebben naar dezelfde boss en hopen dat hij omvalt”. In Guild Wars 3 moet iedere speler juist een duidelijkere rol en aanwezigheid binnen een gevecht hebben. Het resultaat zijn kleinere, persoonlijkere encounters waarin je daadwerkelijk ziet en voelt wat je teamgenoten bijdragen — en als bonus hoef je hopelijk ook niet meer bang te zijn dat je framerate tijdens een world boss naar 5 fps keldert.

Nog een weg te gaan

Tuurlijk, Guild Wars 3 is nog ver van ons verwijderd. Toch zijn we na wat we tijdens Gamescom hebben mogen zien al enorm enthousiast geworden. Ja, het gaat om een vroege build en er moet nog flink wat gebeuren, maar juist door de ruwe randjes heen begint de filosofie achter de game al duidelijk zichtbaar te worden. Het is een beetje alsof je op huizenjacht bent: je kijkt niet alleen naar hoe het huis er nu uitziet, maar vooral naar wat het uiteindelijk kan worden. En als we afgaan op wat ArenaNet ons heeft laten zien, staat er iets veelbelovends.

Dat ArenaNet bovendien drie games binnen hetzelfde universum naast elkaar wil laten bestaan, met gedeelde lore, maar ieder een eigen tijdperk en identiteit, maakt het geheel alleen maar interessanter. Het Guild Wars-universum groeit daarmee uit tot een enorm sterk en samenhangend ecosysteem, waarin verschillende games elkaar kunnen aanvullen en de wereld steeds verder kunnen uitbreiden. Guild Wars 3 mag dan nog ver weg zijn, maar één ding is na Gamescom duidelijk: ArenaNet is nog lang niet klaar met Guild Wars en wij ook niet.