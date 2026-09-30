Review | SteelSeries Sensei Pro

SteelSeries gaf ons tijdens Gamescom 2026 een boodschap en dat is dat ze terug zijn, sterker dan ooit. Ze zijn natuurlijk nooit echt weggeweest, maar brengen twee fan-favorite muizen terug in hun nieuwste line-up. Dan hebben we het over de Sensei en de Rival. Eerder keek Joel al naar de Rival Pro en nu is het mijn beurt om te kijken naar de Sensei Pro.

SteelSeries doet het al 25 jaar enorm goed binnen de gaming community. Headsets, toetsenborden en muizen staan op ’t front van dit merk en met het vieren van dit 25-jarig bestaan komt het merk met een enorme statement. Twee muizen uit 2011 én 2013 maken een comeback. Beiden staan bekend om hun iconische vormen, die het grootste deel van gamers met een voorkeur covert. Dan kan je je afvragen waarom ze niet gewoon dezelfde muizen terug op de markt brengen. Nou, de tijden zijn veranderd en ook de wensen van consumenten zijn anders dan 13 tot 15 jaar geleden. Zo zijn deze muizen volledig naar de moderne tijd getrokken. Hoe? Daar gaan we nu naar kijken!

Stabiel en licht

De Sensei Pro is een lichte maar stevige muis. De muis heeft een coating die enorm fijn aanvoelt. Het grote nadeel is wel dat deze écht vlekken en vingerafdrukken aantrekt als een mot naar het licht trekt. Aardig vervelend, maar daarvoor krijg je wel een hele premium aanvoelende muis terug. Met 53g is de muis enorm licht, vooral voor een muis met accu. Ik vind dit persoonlijk een erg fijn gewicht voor zowel gaming, als werk.

Waar de Rival Pro vooral ergonomisch is, gaat de Sensei Pro echt voor de symmetrische vorm. Een vorm die mij als fan van de Logitech G G305 enorm bevalt. De Sensei Pro is daarmee uiteraard niet voor iedereen bedoelt, maar dit is oprecht mijn favoriete shape voor een muis. Heb je kleine handen? Dan komt SteelSeries binnenkort al met mini varianten van beide modellen.

Door de ergonomische vorm is de muis geschikt voor claw, fingertip of palm-grip. Maar, dit is volledig afhankelijk van de grootte van je hand. Wellicht dat de mini je net wat beter ligt bijvoorbeeld. Of, de Rival Pro natuurlijk!

Het design van de muis is iconisch en heeft maar wat kleine updates tegenover de originele variant. We zien een strak, zwart ontwerp met oranje tinten in het scroll wiel. Geen gekke RGB, maar gewoon een strakke muis die vooral feature-rijk is. Links aan de zijkant zien we een LED-indicator, die jou vertelt of je muis aanstaat, verbonden en volgeladen is.

Nooit meer zonder

Mijn favoriete feature van de Sensei Pro is het kleine station dat erbij zit. Deze zorgt namelijk voor het zogenoemde Infinite Power System. De accuduur is altijd gebaseerd op de polling rate natuurlijk. op 1K krijg je tot 60 uur per batterij. Op 8K zit je op 16 uur per batterij. Dat is netjes, maar toch hoef je nooit zonder power te zitten.

Hoe dan? Ja, dat vraag jij je nu af. Nou het basisstation dat bij de nieuwe Pro muizen komt heeft namelijk een batterij die erop gedraaid zit. Een kleine, schijfvormige batterij die je constant kan blijven wisselen. Je draait hem van het station af en draait hem op je muis. De muis krijgt twee batterijen meegeleverd, zodat je nooit meer zonder zit. Eerlijk is eerlijk, dit is écht een lifesaver geweest op meerdere momenten. Het is heel gemakkelijk om de batterij te wisselen namelijk!

Puts the pro in pro

Met de Sensei Pro probeert SteelSeries een echte premium muis op de markt te zetten. De adviesprijs is dan ook niet mild op €199,99. Maar, daarvoor krijg je wel een muis die zo goed als alles heeft en kan. Er zijn een aantal elementen om te ontleden, waaronder de sensor.

De sensor, ookwel de TrueMove 42K Pro-Sensor is namelijk erg flexibel. Zowel qua DPI als lift-off distance. Zo kan de DPI van 100 naar 42.000 gaan. De TrueMove 42K Pro is een aangepaste versie van de populaire PixArt PAW3955. High-end stuff dus! Je kan alles aanpassen en de sensor heeft hoe dan ook enorm sterke tracking. Maar, de kers op de taart is toch wel zeker de 4K Ultraband Polling.

Het basisstation dat bij deze muis zit is niet alleen voor de verwisselbare accu namelijk, maar zorgt ervoor dat de verbinding zó stabiel is, dat je nooit een milliseconde mist. Ben jij iemand die elke keer voor de headshot gaat? Dan ligt het missen van dat schot echt niet aan deze muis, want die heeft je rug!

Voor welke games?

Ik kan het hier eigenlijk heel kort houden. De Sensei Pro is een echte allrounder. Door de symmetrische vorm werkt de muis goed voor zowat elk soort game, of gamer. Ik gebruik hem voor shooters, MMO’s en daarnaast ook nog eens voor werk. Qua performance kom je, zoals je waarschijnlijk al doorhad, echt niks tekort. Deze muis kan het allemaal, stabiel, snel én zonder ooit te hoeven chargen.

Sterke software

Software is niet altijd een sterke toevoeging of verlengde van een muis. Maar, SteelSeries heeft enorm veel moeite gestoken in software die makkelijk werkt, makkelijk te navigeren is en daarnaast ook echt voelt als een programma dat het eindelijk eens waard is om te downloaden.

Het instellen van je polling rate is echt vrij makkelijk. Je kan 5 levels instellen op 5 kleuren. Hierin kies je zowel de polling- als sensor report rate. Vervolgens zie je op het basisstation welk profiel staat ingesteld. De LED-indicator zal de juiste kleur weergeven.

Daarnaast kan je natuurlijk alles instellen van custom keys tot aan wat je muis moet doen bij low power. Al met al een hele fijne software die lekker oogt, makkelijk in gebruik is en vrijwel altijd z’n werk doet. Chapeau!

Verdict

De SteelSeries Sensei Pro is geen goedkope muis, maar daar krijg je dan ook enorm veel voor terug. De combinatie van het lage gewicht, de iconische symmetrische vorm, de uitstekende sensor en vooral het Infinite Power System maakt dit een muis die eigenlijk nergens écht tekortschiet. Of je nu fanatiek shooters speelt, urenlang in een MMO zit of de muis simpelweg voor werk gebruikt: de Sensei Pro doet het allemaal zonder moeite. Vooral het verwisselen van de accu is een feature waarvan ik nu al weet dat ik hem ga missen wanneer ik weer een andere muis gebruik.

Voor €199,99 moet je wel bereid zijn om diep in de buidel te tasten. Toch voelt de Sensei Pro door zijn bouwkwaliteit, prestaties en slimme features als een echte premium muis. SteelSeries laat hiermee zien dat een iconische muis prima met zijn tijd mee kan gaan, zonder zijn identiteit te verliezen. De Sensei is terug, en wat mij betreft sterker dan ooit.