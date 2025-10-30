Animal Crossing New Horizons krijgt Nintendo Switch 2 Edition

Animal Crossing New Horizon krijgt op 15 januari 2026 een Nintendo Switch 2 Edition en een gratis update voor alle spelers op Nintendo Switch en Switch 2. Spelers die de game al hebben, mogen voor vijf euro opwaarderen naar de Switch 2 versie.

Animal Crossing New Horizons Nintendo Switch 2 Edition bevat enkele verbeteringen ten opzichten van de Switch 1 versie. Zo is de resolutie hoger en zijn de textures scherper. Ook kunnen er 12 spelers tegelijk op een eiland, vergeleken met 8 spelers op Switch 1. De Nintendo Switch 2 versie ondersteund muisbesturing voor tekenen en het decoreren van je huis. Daarnaast is er een nieuwe megafoon te koop in Nook’s Cranny waarmee je via de ingebouwde microfoon je dorpelingen kunt roepen. Ze geven dan antwoord, waardoor je ze makkelijk kunt terugvinden op je eiland.

De Nintendo Switch 2 versie kost € 65, -. De upgradepack als je de game al hebt voor Switch 1 kost €5,-.

Gratis update!

Er komt een grote gratis update naar de game op dezelfde dag als de Nintendo Switch 2 versie. Deze gratis update is voor iedereen speelbaar.

Deze update voegt een hotel toe op de pier van je eiland. In dit hotel kun je hotelkamers decoreren en gasten ontvangen die op je eiland verblijven. Je kunt hoteltickets verdienen die je uit kunt geven aan nieuwe voorwerpen voor je eiland.

Resetti is een nieuw personage op je eiland die geselecteerde gebieden, of je hele eiland kan resetten. Je kunt hiermee grote stukken van je eiland in één keer opruimen. Aangezien opslagcapaciteit een knelpunt is, kun je met de update je opslagcapaciteit vergroten van 5000 voorwerpen, naar 9000 voorwerpen.

Slumber Island is een nieuwe locatie waar je naartoe kunt gaan. Dit is een eiland waar je met een schone lei aan de slag kunt gaan. Je kunt hier vrij decoreren. Je kunt zelfs bruggen, hellingen en bomen plaatsen zonder kosten te betalen. Je kunt je eilandbewoners ook uitnodigen voor dit eiland. Je kunt maximaal drie eilanden hebben en opslaan.

Nieuwe samenwerkingen

Animal Crossing New Horizons krijgt een aantal nieuwe samenwerkingen, waaronder LEGO. Decoreer je huis met een LEGO bank en LEGO-meubels.

Spelers met Amiibo van The Legend of Zelda en Splatoon kunnen voorwerpen uit beide spelreeksen toevoegen en zelfs nieuwe personages tegenkomen die je kunt uitnodigen om te verblijven op je eiland.