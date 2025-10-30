Background

Resident Evil Requiem krijgt een speciale controller en Amiibo

Nieuws Jordy Gerritse 30 oktober 2025

Nintendo en Capcom laten de Nintendo Switch 2 versie van Resident Evil niet zomaar aan hun voorbij gaan. De fruitvolle samenwerking tussen de twee Japanse bedrijven ziet voor de komst van Resident Evil Requiem een aantal exclusieve bonussen op het Nintendo-platform.

Nintendo-fans die tot nu toe nog niet genieten van een Nintendo Switch 2 Pro controller hebben geluk. Er komt namelijk een speciale versie van deze controller uit op dezelfde dag als de release van de game op 27 februari, 2026. De controller heeft subtiele hints naar de game met een soort van krantenkop die rondom de knopjes van de controller is gedrukt. De handgrepen blijven vrij. Dit maakt deze Limited Edition controller qua design bijna het tegenovergestelde van de PlayStation 5 Limited Edition controllers, waar de meeste artwork juist aan de handgrepen zit.

Hier stopt de pret nog niet, want in het voorjaar van 2026 verschijnt er een Resident Evil Amiibo. Dit is de eerste keer dat de franchise een eigen Amiibo krijgt, maar niet de eerste keer dat Capcom-games een Amiibo krijgen. Er bestaan namelijk al Amiibo van Street Fighter (Super Smash) en Monster Hunter. Het was dus meer een kwestie van tijd voordat er ook een Amiibo zou verschijnen van Resident Evil en aangezien de meest recente trilogie binnenkort op Nintendo Switch 2 landt, is er geen beter moment dan nu, nou ja, voorjaar 2026.

Nog meer Resident Evil Requiem nieuws!

Wacht nog heel eventjes, want we zijn er nog niet helemaal.

Heb jij Resident Evil 7 en 8 toevallig helemaal gemist? Dan kun je binnenkort de laatste trilogie (7, 8 en Requiem) spelen op de Nintendo Switch 2 in een voordelige Generation Pack. Deze verschijnt ook op andere platformen.

Verder heeft Capcom onthuld wat er in de Deluxe Edition van de game zit verscholen:

  • Vijf kostuums, waaronder een Lady Demitrescu outfit voor Grace.
  • Vier wapen skins
  • Twee charms
  • Raccoon City Classic Audio Pack
  • in-game files over het verleden
  • Twee exclusieve filters

En extra voor de fysieke Deluxe Edition:

  • Een premium Steelbook
  • Lenticular Card

Resident Evil Requiem DE

En o ja, Fortnite krijgt binnenkort een Resident Evil Requiem samenwerking.

