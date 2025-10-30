Resident Evil Requiem krijgt een speciale controller en Amiibo

Nieuws Jordy Gerritse 30 oktober 2025
Nintendo en Capcom laten de Nintendo Switch 2 versie van Resident Evil niet zomaar aan hun voorbij gaan. De fruitvolle samenwerking tussen de twee Japanse bedrijven ziet voor de komst van Resident Evil Requiem een aantal exclusieve bonussen op het Nintendo-platform.
Nintendo-fans die tot nu toe nog niet genieten van een Nintendo Switch 2 Pro controller hebben geluk. Er komt namelijk een speciale versie van deze controller uit op dezelfde dag als de release van de game op 27 februari, 2026. De controller heeft subtiele hints naar de game met een soort van krantenkop die rondom de knopjes van de controller is gedrukt. De handgrepen blijven vrij. Dit maakt deze Limited Edition controller qua design bijna het tegenovergestelde van de PlayStation 5 Limited Edition controllers, waar de meeste artwork juist aan de handgrepen zit.
Confront your fears with this Resident Evil Requiem-themed #NintendoSwitch2 Pro Controller, launching alongside the game on Feb 27, 2026. pic.twitter.com/uUczmJ4oiI
— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 29, 2025
Hier stopt de pret nog niet, want in het voorjaar van 2026 verschijnt er een Resident Evil Amiibo. Dit is de eerste keer dat de franchise een eigen Amiibo krijgt, maar niet de eerste keer dat Capcom-games een Amiibo krijgen. Er bestaan namelijk al Amiibo van Street Fighter (Super Smash) en Monster Hunter. Het was dus meer een kwestie van tijd voordat er ook een Amiibo zou verschijnen van Resident Evil en aangezien de meest recente trilogie binnenkort op Nintendo Switch 2 landt, is er geen beter moment dan nu, nou ja, voorjaar 2026.
A new amiibo emerges from the shadows for Resident Evil Requiem—Grace Ashcroft, the first ever Resident Evil amiibo. Coming spring 2026 for #NintendoSwitch2. pic.twitter.com/R96DiXy2Sz
— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 29, 2025
Wacht nog heel eventjes, want we zijn er nog niet helemaal.
Heb jij Resident Evil 7 en 8 toevallig helemaal gemist? Dan kun je binnenkort de laatste trilogie (7, 8 en Requiem) spelen op de Nintendo Switch 2 in een voordelige Generation Pack. Deze verschijnt ook op andere platformen.
The Resident Evil Generation Pack for #NintendoSwitch2 includes:
🔥 Resident Evil Requiem
🔥 Resident Evil 7 biohazard Gold Edition
🔥 Resident Evil Village Gold Edition pic.twitter.com/c2R7CJecxG
— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 29, 2025
Verder heeft Capcom onthuld wat er in de Deluxe Edition van de game zit verscholen:
En extra voor de fysieke Deluxe Edition:
En o ja, Fortnite krijgt binnenkort een Resident Evil Requiem samenwerking.
