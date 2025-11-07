Grand Theft Auto 6 uitgesteld naar eind 2026

Grand Theft Auto 6 werd eerder al eens uitgesteld naar mei 2026, maar ongeveer een half jaar voor de nieuwe releasedatum vermeld Rockstar Games dat we niet meer een half jaar, maar nog ruim een jaar moeten wachten op het door Bonnie and Clyde geïnspireerde avontuur.

Paniek in de tent en heel het internet staat in vuur en vlam. Elk groot merk reageert op het uitstel van Grand Theft Auto 6 en ik kan me voorstellen dat duizenden managers vandaag een notificatie krijgen over ingetrokken verlofaanvragen voor eind mei. Je mag een nieuw verlofverzoek indienen, want Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026.

Hi everyone, Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026. We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

Het uitstel geeft de ontwikkelaar en uitgever nog iets langer de tijd om aan de weg te timmeren en de laatste technologische ontwikkelingen mee te nemen in deze gigantische productie.

Het nieuws gaat niet onopgemerkt voorbij. Grote merken in gaming, maar ook daarbuiten reageren op de officiële kanalen van Rockstar Games onder het nieuws. Zo zien we reacties van Razer, Twitter Gaming, KFC, Domino’s Pizza, Mr. Beast en andere bekende figuren en merken reageren op de hierboven geplakte aankondiging.