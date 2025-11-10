Where Winds Meet houdt developer livestream vlak voor launch

Where Winds Meet is een enorm ambitieuze mix tussen een single player action RPG en een MMORPG. Het doel? Wuxia terugbrengen, maar dan grootser dan ooit. Jij kan je nu aanmelden, maar als je de game nog niet kent, check dan zeker deze developer livestream!

Deze Chinese (MMO)RPG brengt een mix tussen single- en multiplayer, free-to-play, op jouw PS5 of PC! Dat klinkt te mooi om waar te zijn en we zullen wachten tot na de launch op 14 november om te weten of dat ook zo is, maar deze nieuwe preview stream brengt veel transparantie. Geen pay-to-win, gratis post-launch content en TheLazyPeon in je stream, dan beloof en doe je veel.

In deze stream zien we meer over de combat, boss fights, open world, multiplayer en single player elementen en verschillen, monetization en ook zeker wat behind the scenes. Zo zien we wie ingehuurd is om alle motion capture choreografieën te doen, welke animatoren aan de game hebben gewerkt en nog veel meer. Check de stream hier beneden!

Wil jij je aanmelden voor Where Winds Meet? Dat kan hier, met de nodige bonussen natuurlijk! Je kan de game vanaf 12 november pre-loaden op jouw PS5 of PC. Meer MMO nieuwtjes? Check nu het laatste over New World.