Review | ARC Raiders

ARC Raiders is zo’n speciale game die uit het niets komt, je hart verovert, je speeltijd domineert en je vervolgens achter laat met een enorme leegte. Of ja, vooral een lege inventory eigenlijk. Wat heeft Embark gedaan om deze game zo verslavend te maken? Laten we het daar eens even over hebben.

ARC Raiders is een game die je eerst een beetje in het vizier houdt, dan uit je vizier verliest en die je vervolgens volledig in de ban heeft. Een uiterst positieve verrassing zou ik het noemen. De opzet is simpel: Manage je kit, team up met je vrienden (of solo), drop in een map, doe wat je wilt doen of kan doen en probeer veilig terug te gaan. High risk, high reward.

Maar deze game heeft iets speciaals, een gameplay loop die uiterst verslavend werkt, een community die je soms hoop in de mensheid geeft en soms volledig wantrouwen geeft aan zelfs je huisdieren en die je voornamelijk een enorm hoge hartslag geeft. We zijn normaliter sneller met onze reviews, maar deze wilden we even door spelen, in ieder geval tot de honeymoon voorbij was en we een eerlijke mening over de game konden geven. Die tijd is nu gekomen!

De opzet van ARC Raiders

ARC Raiders is een extraction shooter, in ieder geval in de kern. Het is de bedoeling dat jij jouw thuisbasis versterkt door boven de grond in een post-apocalyptische wereld te gaan looten, quests te voltooien en vooral ook te overleven. Alles om Speranza (de stad ondergronds) er beter op te maken, jouw raider er beter op te maken en om je workshops en trials te fixen.

Je begint dus ook in Speranza, krijgt wat story beats her en der en gaat er als raider op uit. Dit kan je doen in een aantal maps, soms met map conditions zoals een storm, of in de nacht op pad gaan voor dubbele punten. Vanuit Speranza ga jij naar bovengrondse maps, ieder met een eigen thema, maar dezelfde vijand: De ARC. Dit zijn AI-gedreven robots die verschillende vormen aannemen om iedereen die bovengronds komt te terroriseren. Maar er is boven de grond nog zoveel te vinden aan materialen, zorgproducten en kogels, heel veel kogels.

Buiten de ARC kan je bovengronds ook andere raiders tegen komen, hiermee kan je teamen en een grote ARC omleggen of map-based events behalen. Of, je kan elkaar meedogenloos afknallen en elkaars loot stelen. Either way, het risico van boven de grond gaan is en blijft hoog.

De gameplay loop van ARC Raiders werkt over het algemeen echt fantastisch en iedere keer dat jij in zo’n map dropt zullen die 30 minuten weer heel anders zijn dan de vorige, of de volgende.

Jouw raider, jouw Speranza

In Speranza zal je niet alleen je volgende loot run voorbereiden, maar ook alles doen dat met jouw raider te maken heeft. Nieuwe haarkleur, outfit of je skill points spenderen aan passieve perks? Dat kan in jouw appartementje. Daarnaast heb je nog je workshop, daar kan je van alles bouwen en upgraden, om vervolgens meer handige snufjes te kunnen maken voor je volgende run. En, je kan er traden met merchant, die jou ook quests geven met toffe beloningen.

Speranza is dus het begin en eind van alles. Over het algemeen ben ik ook blij met de keuze voor een menu-based lobby systeem, in plaats van een open lobby waar je steeds moet rennen van NPC naar NPC. Al heb ik wel nog wat kleine dingetjes met deze keuze hoor.

Je workshops upgraden begint eigenlijk vrij makkelijk, verzamel wat batterijen en andere common loot en upgrade je gunsmith bijvoorbeeld. Echter worden de gevraagde materials steeds lastiger en lastiger te bemachtigen. Vrij logisch zou je zeggen, maar het stimuleert wel dat je sneller in een trio gaat spelen, gezien een Bombardier of Bastion in je eentje omleggen je veel resources zal kosten, vooral als je eerst een aantal keren het lootje legt. Maar mijn grootste frustratie zit hem vooral in de menu’s.

Zo kunnen de menu’s en controls binnen de menu’s, zelfs na 50 uur spelen, nog verwarrend zijn op momenten. R2, R1, oh nee moest toch R2 zijn. Ik denk dat Embark nog wel een slag kan slaan op de gebruikerservaring van hun lobby systeem en alles daaromheen. Vooral crafting en inventory management zijn grote minpunten. Crafting voelt gewoon niet heel intuïtief en hierin zitten nog veel UI problemen, voornamelijk in het goed aangeven hoe je bijvoorbeeld aan bepaalde grondstoffen komt. Ik denk dat dit hele systeem intuïtiever kan. Je stash en inventory management zijn daar een groot onderdeel binnen. Je stash heeft namelijk een gelimiteerd aantal plekken, zelfs na het volledig upgraden kom je vaak krap te zitten met spullen, terwijl je vaak wel alles nodig hebt. In-game werkt dit allemaal prima, maar in Speranza laat dit nog wat te wensen over.

Gameplay loop

Eigenlijk is de gameplay loop al vrij helder: Kies je objective, drop in de map en ga veilig terug. Iemand die Escape From Tarkov heeft gespeeld, die kent dit fenomeen wel. Maar, de gameplay loop van Arc Raiders is wat tijdsvriendelijker, wat makkelijker te begrijpen en ook zeker wat fijner om te spelen. Ik hoorde op TiKTok de term ‘Tarkov for employed people’ en ik snap ergens wel waar dit vandaan komt. Je kan de game namelijk precies zo spelen als jij dat wilt. En dan bedoel ik niet de potjes, die zijn iedere keer anders en daar heb je veel minder controle over. Nee, dan heb ik het over de doelen die je zet voor jezelf. Wil jij je Deck challenges doen? Dan kan dat vrij makkelijk. Wil je gewoon wat loot runs doen? Dan kan dat ook vrij simpel. Wil jij jezelf echt onderdompelen in de trials en op de eerste plek eindigen? Dan sta je voor een grotere uitdaging. Je bepaalt zelf waar je jouw doel legt en dat zorgt ervoor dat je niet per sé de game elke dag hoeft op te starten om plezier te hebben of er iets uit te halen. De keerzijde is wel dat als jij trials wilt doen en in die top 30 wilt eindigen, zodat je jouw rank iedere week omhoog kan krikken, dan zal je echt moeten investeren. Dit kan de drempel ook weer hoog leggen, wanneer jij dat zelf doet en er niet de tijd voor hebt. Op ARC runs kan jij je goed voorbereiden, maar er ligt een groter gevaar op de loer, de spelers.

Vanaf level 15 kan jij ook nog eens trials gaan behalen. Je wordt hier wekelijks in een poel van 100 spelers gegooid en gaat dan in je rondes challenges voltooien om een hoge trial rank te krijgen. Deze challenges hebben ieder 3 sterren om te behalen, met beloningen uiteraard. Maar, je kan buiten die 3 sterren nog steeds meer punten halen. Beland jij in de top 30 op maandagochtend? Dan ga je wat ranks omhoog. Deze poel wordt met de rank lastiger en je zal een volledig seizoen alle weken trials moeten doen om dit bij te houden.

Gunplay in deze game is fantastisch. Niet elk wapen is viable, maar de meeste wapens kunnen op zo’n manier gespeeld worden, dat ze wel ergens goed voor zijn. Daarnaast zijn er veel wapens die je later zal vinden zoals snipers, raketwerpers en shotguns, die allemaal hun eigen doeleinde hebben. Gunplay voelt vooral heel smooth en je weet precies wat je van ieder wapen kan verwachten. Vooral de Ferro is hét wapen waar je op hoopt met een free loadout, gezien deze doodelijk kan zijn voor zowel ARC als raider.

Hey, don’t shoot!

ARC Raiders is een game die valt of staat op community. Die community kan je positief verrassen of zwaar teleurstellen, verschillend per gespeelde game. De game biedt proximity chat, party chat én in-game dialoogopties aan. opties als ‘Hey, don’t shoot!’ of ‘Wanna team up?’ zijn vrij helder voor potentieel vijandelijke spelers. Niet iedereen houdt zich er echter aan en soms wordt je gewoon in je reet geschoten, wanneer je er net voor gekozen hebt het vijandelijke team te vertrouwen. Maar het kan ook heel mooi uitpakken en dan zit je ineens met 3 teams ARC om te leggen en loot eerlijk te verdelen. Er zijn dagen dat het minder zal gaan, er zijn dagen dat het beter zal gaan. Of, je bent zelf de klootzak die iedereen afknalt, dat kan natuurlijk ook.

Wat Embark slim doet, is raiders in een game stoppen die ook solo droppen, of als duo of trio. Embark heeft zelfs vandaag nog aangegeven hier nog meer op in te spelen, zodat je nooit outnumbered raakt. Mij is opgevallen dat solo spelers vaker vriendelijk zijn en dat full teams je harder een kogel door je hoofd vegen dan een bezem over een tegelvloer. Dit kan uiteraard voor iedereen verschillen, maar weet dat het een risico met zich meebrengt om mensen zomaar te vertrouwen. Tast de sfeer af en dan kan je ook hele mooie verhalen beleven. Dit is namelijk echt zo’n game waar je verhalen tegen je vrienden over verteld, of videoclips van opneemt met je PS5 capture knop.

Dat is ook direct de grootste charme, ARC Raiders biedt altijd weer een andere ervaring. Ik heb potjes gehad waar ik half dood de trein in stap en dat er ineens 6 man om me heen staan te dansen, die allemaal net zo bang waren om de trein in te stappen en afgeschoten te worden. Daarnaast heb ik ook potjes gehad waar ik een team vertrouwde, we samen een grote ARC omlegde, en ik vervolgen geëxecuteerd werd alsof het een mafia film was. Hoe dan ook, je zit altijd op het puntje van je stoel in ARC Raiders.

Free loady, of all-in?

Wat de spanning hoger kan maken, is je eigen spullen meenemen. Epic weapons, 20 Blaze Grenades, 5 Herbal Bandages en een droom. En dan? Dan ga je dood door een ARC of andere speler, alles weg, dag verpest. Dat is de risk-reward die deze game brengt. Want anderzijds kan je een free loadout meenemen en enorm goede loot vinden en dan veilig extracten en dan heb je de beste dag ooit. Free loadouts geven je de optie om ‘risicovrij’ de map in te gaan en te looten, maar geven je bijvoorbeeld geen safe pocket om waardevolle items veilig in te waarborgen. Anderzijds, je eigen spullen meenemen kan duur zijn aan resources, maar je wel safe pockets bieden voor die ene gevonden blueprint of workshop item. Dit maakt de afweging niet alleen belangrijk, maar ook risicovol.

Ik zou hieraan nog graag zien dat Embark de loot distributie iets veranderd. Voornamelijk de distributie van wapens en kogels. Een free loadout brengt je op een bepaald punt in zo’n nadeel, dat het zich eigenlijk niet echt meer loont, want je hebt veel te weinig spullen om jezelf te weren. Anderzijds is je eigen spul meenemen dus ‘duur’. Dit kan er wel voor zorgen dat de goede potjes niet afwegen tegenover de mindere potjes, het risico wordt dan veel hoger dan de beloning. Spelers de optie geven om met een free loadout toch wat wapens en gadgets te laten vinden, kan dit verbeteren.

De ARC zijn AI-gedreven monsters

Een enorm knap staaltje (haha) werk van Embark, is de implementatie van de ARC. Deze robots hebben een enorm goede AI en zullen je opjagen tot het andere einde van de map, als je niet goed weet hoe je van ze af kan komen. ARC zijn echt gevaarlijk en voelen ook niet als een nutteloze toevoeging, maar brengen net zoveel gever als andere spelers. Daarnaast zijn er ook aardig wat verschillende type ARCS. Ticks zijn kleine spinnetjes die op je rug kunnen springen en je kunnen vervelen. Waar Bastions enorme units aan robot zijn die jou met een volautomatische gun volledig aan flarden knallen. Of Bombardeers, die vliegende spotters om zich heen hebben en je volpompen met hoog explosieve raketten. Iedere ARC is uniek in hoe ze te werk gaan en hoe je ze moet verslaan en dat maakt het PvE segment van de game echt goed.

Post-apocalyptic Space Retro

Om deze eindeloze review af te sluiten, wil ik zeker nog even aanhalen dat ARC Raiders echt een toffe sfeer weet neer te zetten. Iedere map, of het nu Spaceport of Blue Gate is, iedere map heeft een eigen thema en een overkoepelend thema. Zoals in de titel al benoemd, it’s giving post-apocalyptic space retro.Die sfeer zit niet alleen in de maps, maar ook in de animaties, logo’s, menu’s, echt overal. Het is een samenhangend en knap staaltje designwerk. Daarnaast weet Embark ook goed gebruik te maken van sound design. Voetstappen laten nog wat te wensen over op momenten, maar het sound design is buiten dat echt top notch. Muziek, geweerschoten, het geluid wanneer je iemand zijn armor kapot schiet, het is fantastisch.

Kijken we naar performance, dan is dit op de PS5 gewoon naadloos. De game loopt vrijwel altijd op 60 fps in performance mode en heeft zelden tot nooit dipjes. Waar de game nog wat kan halen, zit hem vooral in de movement en het klimmen op assets. Hier wil de game soms nog een beetje buggy zijn.

Verdict

ARC Raiders is een game van vele verhalen, van verschillende ervaringen en brengt een frisse wind tussen alle battle royales en multiplayer shooters. Het is dé multiplayer verrassing van dit jaar en alhoewel er zeer zeker nog verbeterpunten in de game zitten, heeft het een gameplay loop te pakken die veel mensen aanspreekt en aan zal spreken. Ik ben vooral heel benieuwd naar de toekomst voor de game. Welke modi gaan ze nog toevoegen? Welke maps en enemy types gaan we nog zien? Welke events kunnen we verwachten? Laten we hopen op nog veel ARC Raider goodness in de toekomst.