Gerucht | Control Resonant wordt aangekondigd tijdens The Game Awards

Nieuws 2 Malvin Schuivens 28 november 2025
Remedy’s Control is een unieke game die goed werd ontvangen. Het is een trippy ervaring met bovennatuurlijke combat, doordachte puzzels en map designs en vooral ook een toffe story. Het lijkt erop dat we tijdens The Game Awards 2025 zomaar nog eens een nieuwe aankondiging gaan zien voor de franchise.
Remedy heeft namelijk een trademark geregistreerd onder de naam Control Resonant. Dit zou mogelijk kunnen hinten naar een nieuwe game, of dit dan een spin-off wordt of een main line titel, dat is ook nog maar de vraag. Maar, voornamelijk de timing is verdacht. Op 11 december zien we namelijk Geoff Keighley shinen tijdens The Game Awards 2025. Dit zou zomaar kunnen betekenen dat Remedy iets voor ons in petto heeft!
Het is nog maar een gerucht en met een korreltje zout te nemen natuurlijk, niets is zeker tot die officiële aankondiging er daadwerkelijk is. Maar, zoals je hier beneden kan zien is er wel degelijk patent aangevraagd door Nordia Attorneys At Law, de partij die Remedy wél altijd gebruikt. Maar, We weten ook dat Remedy een partnership is aangegaan met Annapurna, om Alan Wake en Control naar TV te brengen. Wat gaat het worden? Wat denk jij? Laat het ons weten!
Wat we sowieso niet gaan zien tijdens The Game Awards, is The Witcher 4.
