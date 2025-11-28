Assassin’s Creed Shadows krijgt geen tweede uitbreiding

Op dit moment is Ubisoft niet van plan om een tweede grote uitbreiding uit te brengen voor Assassin’s Creed Shadows. Alhoewel een tweede uitbreiding na het uitstel van de game al niet meer op de roadmap stond, hadden spelers wel een nieuwe uitbreiding verwacht.

Assassin’s Creed Shadows verscheen oorspronkelijk met een Season Pass die spelers in ieder geval toegang zou geven tot twee uitbreidingen, waaronder Claws of Awaji. Toen de game werd uitgesteld, verscheen de Season Pass ook als aanbod in de pre-orders en kreeg iedereen die de game alsnog vooruitbestelde de uitbreiding Claws of Awaji gratis. De tweede uitbreiding werd dus, zo leerde we uit een recent interview, volledig geschrapt.

Ubisoft is niet van plan om een tweede uitbreiding van vergelijkbaar formaat als Claws of Awaji uit te brengen voor Assassin’s Creed Shadows. Zo meldt de uitgever en ontwikkelaar in een interview met YouTuber JorRaptor. Verrassend is het wel. Sinds de release van Assassin’s Creed Origins hebben alle moderne titels minimaal twee en soms zelfs drie uitbreidingen gezien. Assassin’s Creed Mirage, oorspronkelijk bedoeld als standalone uitbreiding voor Valhalla, kreeg zelfs een eigen uitbreiding. Bekijk de video met het hele interview hier beneden:

Er vinden enorm veel verschuivingen plaats binnen ubisoft. Het lijkt er ook op dat de Assassin’s Creed franchise meer naar de voorgrond wordt geschoven (onder andere door Tencent die zichzelf heeft ingekocht en zich vooral bezig gaat houden met Assassin’s Creed). Zo moet de remake van Black Flag nog voor april 2026 uitkomen volgens geruchten en zijn er meerdere projecten binnen de franchise in ontwikkeling. Indien Ubisoft inderdaad terug gaat naar een frequentere release planning voor de franchise, zijn extra uitbreidingen voor twee jaar niet meer nodig.

Voor wie Assassin’s Creed Shadows nog niet heeft gespeeld: Op 2 december verschijnt de game ook op de Nintendo Switch 2.