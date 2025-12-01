Review | Assassin’s Creed Shadows (Nintendo Switch 2)

Ubisoft waagt zich opnieuw aan een Nintendo Switch 2 versie van een grote open wereldtitel. Ditmaal is Assassin’s Creed Shadows aan de beurt nadat Star Wars Outlaws ons eigenlijk wel heel goed is bevallen op Nintendo’s nieuwe console.

Eerder dit jaar kon je al lezen hoe Dave dacht over Assassin’s Creed Shadows. In onze oorspronkelijke review gaan we dan ook diep in op wat de game allemaal te bieden heeft. Als diehard Assassin’s Creed fan die al vanaf de eerste games diep in de materie zit, was hij enigszins teleurgesteld in het verhaal. Alhoewel ik het persoonlijk niet eens ben met zijn stelling en over het algemeen best fan ben van de open wereld Assassin’s Creed games, heb ik Shadows nooit echt veel gespeeld. Ik ben een beetje feodaal Japan moe door de oververtegenwoordigde setting in videogames de laatste jaren. Desondanks begon ik mij avontuur op de Nintendo Switch 2 en kreeg ik al snel onbedoeld nostalgische gevoelens.

Draagbaar en draaglijk

Ubisoft tovert de ontzettend grote open wereld van Assassin’s Creed Shadows in je handpalmen op de Nintendo Switch 2. Het is de volledige versie van de game die in content (Claws of Awaji komt begin 2026 naar de Switch 2 versie) niet verschilt met de versie die je eerder al kon spelen op de PlayStation 5, Xbox Series en PC. Sterker nog: Als je een eerdere versie al hebt gespeeld, kun je eenvoudig met je bestaande savefile verder spelen. Zo ondervond ik tot grote verbazing dat ik na het opstarten van de game op de Nintendo Switch 2 direct verder kon spelen met mijn PlayStation 5 savefile. Dit is de eerste Ubisoft game die ik speel op de Nintendo Switch 2, dus dit is eigenlijk op de achtergrond helemaal vanzelf gegaan.

Je kunt de game vervolgens spelen in handheld mode, maar je kunt natuurlijk ook spelen in TV-mode met je Nintendo Switch 2 in de dock. Welke variant je ook kiest, je speelt altijd met een redelijk soepele en voornamelijk locked 30 FPS. Ik heb kleine dipjes gemerkt, maar deze zijn nooit als storend ervaren. De game heeft geen grafische instellingen waardoor je niet kunt spelen met de performance of grafische instellingen. Dit regelt de console allemaal zelf, op basis van je speelstijl. Zo maakt de game gebruik van DLSS upscale techniek voor scherpere visuals in docked mode, maar merk je wellicht soepelere performance in handheld mode door de ingebouwde VRR in de console die alleen werkt in handheld mode.

Ondanks de game qua features en content gelijk is aan de voorgaande versies, is er één groot verschil met de Nintendo Switch 2 versie. Dat is de algehele presentatie. Assassin’s Creed Shadows is een gigantisch grote game. Het is een paradepaartje van Ubisoft op PlayStation, Xbox en PC. De game is ontzettend mooi en ziet zelfs in deze gigantische grote wereld ontzettend veel kleine details met veel nuances. Dit geldt een stuk minder voor de Nintendo Switch 2 versie, die op enorm veel vlakken water bij de wijn heeft moeten doen om de game te laten draaien op de kleine console.

Het verliest een beetje zijn charme

Assassin’s Creed Shadows draait in 30 FPS best soepel op de Nintendo Switch 2, maar het ziet er bij lange na niet zo goed uit als op de andere consoles of PC. Dit is enigszins ook logisch, maar wel goed om even bij stil te staan. De verschillen zijn dag en nacht en je ziet ze overal. Van resolutie, tot gezichtsuitdrukkingen, de complexiteit van kleding, beweging van objecten en de levendigheid van de wereld. Het volstaat allemaal wel en het is goed genoeg voor de ervaring die je krijgt, maar het is verre van het paradepaardje waar Ubisoft eerder dit jaar mee kwam aanzetten op PlayStation 5, Xbox Series en PC.

Je kunt deze het beste vergelijken met de The Witcher 3 op de Nintendo Switch vergeleken met de andere versies, maar dan met eigenlijk altijd wel goede performance. De verschillen zijn duidelijk aanwezig, maar het eindresultaat op de minst krachtige machine is nog steeds indrukwekkend.

Een beetje nostalgisch

Het is lang geleden sinds ik een Assassin’s Creed game op een klein schermpje speelde. Ik kreeg daarom heel even nostalgische gevoelens naar Assassin’s Creed Bloodlines en Assassin’s Creed Liberation die respectievelijk op de PSP en PlayStation Vita verschenen. Gemaakt voor de kleinere console in kwestie en helemaal afgesteld daarop. Je merkt tijdens het spelen van Assassin’s Creed Shadows dat dit niet het geval is. De game is overduidelijk niet ontworpen met de Nintendo Switch 2 als uitgangspunt en daarom moet het op soms iets te veel fronten inleveren voor een uiteindelijk toch indrukwekkende prestatie, maar eentje die misschien niet helemaal is weggelegd voor deze console. De compactere Assassin’s Creed Mirage zou in mijn mening een betere match zijn voor deze console.

Desondanks gaf het me frisse zin om de game te spelen en he ik er nu weer meer plezier van dan toen ik de game voor het eerst speelde op de PlayStation 5. Ik denk zelfs dat ik de PlayStation 5 versie opnieuw installeer zodat ik de game verder door kan spelen op de bank, maar ook tussendoor op de Switch 2 op bed, op de wc, of tijdens de feestdagen op bezoek bij familie. De Nintendo Switch2 versie heeft de game voor mij, misschien onbedoeld, toegankelijker gemaakt.

Verdict

Assassin’s Creed Shadows speelt verrassend soepel op de Nintendo Switch 2. Visueel haalt het niet het niveau van PlayStation 5, Xbox of PC, maar als port is het indrukwekkend. De enorme open wereld, de vele activiteiten en de stabiele performance maken het een opmerkelijke prestatie op zo’n compacte console. Ja, de technische beperkingen zijn zichtbaar, maar ze doen niets af aan het speelplezier.