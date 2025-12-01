Warframe: The Old Peace lanceert 10 december

Nieuws 1 Malvin Schuivens 1 december 2025
Digital Extremes onthuld meer details of Warframe’s nieuwste story chapter: The Old Peace. Bij die nieuwe informatie hoort natuurlijk ook een releasedatum: 10 december 2025!
Het ontwikkelteam voor Warframe onthuld al deze informatie tijdens hun laatste nieuwe devstream. We zien onder andere een nieuwe game mode, The Perita Rebellion, naast andere nieuwe features. Ook zien we een volledige expansion met Focus School Ultimate abilities, mini-bosses en een nieuwe vijandelijke factie genaamd Tauron Strikes.
De nieuwe mode The Perita Rebellion laat spelers 12 minuten overleven op de Tau-maan terwijl zij uitdagingen voltooien, tijdelijke upgrades verzamelen en één van drie eindbazen verslaan. Deze modus introduceert ook de Anarchs, een nieuwe vijandelijke factie bestaande uit Dax, Grineer en zelfs gehackte Prime Warframes.
Een nieuwe Warframe doet zijn intrede: Uriel, de demonische commander en voormalige Protoframe Roathe. Uriel vecht met vurige brimstone-krachten en drie demonische bondgenoten. Spelers kunnen Uriel gratis vrijspelen via The Descendia of direct kopen in de Marketplace.
Verder verschijnen er nieuwe uitrustingen, waaronder de eerste Bayonet-wapenklasse met de Vinquibus, twee nieuwe Prime-wapens naast Gyre Prime, en de Voruna Medeina Deluxe cosmetische set.
De volgende tijdelijke operatie, Blood of Perita, loopt van 16 december tot 6 januari en biedt exclusieve beloningen voor spelers die Marks of Valiance verzamelen. Toegang is beperkt tot degenen die The Old Peace hebben voltooid.
Zin in? Laat het ons weten! Naast Warframe zien we ook langzaam Soulframe een entree maken, check hier hoe je toegang krijgt!
Tagged as:
devstream Digital Extremes Expansion Soulframe the old peace Warframe
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Jordy Gerritse 28 november 2025
Joel Lemmrich 27 november 2025
Joel Lemmrich 27 november 2025
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment