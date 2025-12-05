Holiday Ops 2026: Benedict Cumberbatch brengt magie naar World of Tanks

De wintervakantie begint in World of Tanks met de lancering van Holiday Ops 2026, een feestelijk evenement dat loopt van 5 december 2025 tot en met 12 januari 2026.

Dit jaar straalt de feeststemming sterker dan ooit dankzij de bijzondere aanwezigheid van wereldberoemd acteur Benedict Cumberbatch, wiens kenmerkende intelligentie, humor en charisma de toon zetten voor een onvergetelijke ervaring.

Een betoverend Holiday Village

Bij de start van het evenement worden spelers verwelkomd in een schitterend Holiday Village. Overdag ontvouwt zich een idyllisch winterlandschap met besneeuwde taferelen, terwijl ’s avonds de hemel oplicht met lampjes, vuurwerk en fonkelende sterren.

Daarnaast wacht ook de Adventskalender, waarin elke dag nieuwe verrassingen en cadeaus verborgen zitten. Als eerste gift ontvangen spelers de Strv M/31, een Zweedse Tier III light tank, compleet met een volledig getrainde bemanning en een garageplek.

Benedict Cumberbatch als Holiday Ambassador

In het Village Headquarters staat Benedict Cumberbatch klaar als Holiday Ambassador. Hij verwelkomt spelers met speciale opdrachten, vertelt met levenswijsheden en inspirerende verhalen.

Het voltooien van zijn missies levert unieke beloningen op, waaronder twee opvallende 2D-stijlen, thematische inscripties en exclusieve decals die zijn persoonlijke stempel dragen.

De Holiday Ops Challenge

Het hart van het evenement is de Holiday Ops Challenge, bestaande uit 56 gevechtsmissies. Succesvolle spelers worden beloond met een reeks in-game prijzen, waaronder Benedict Cumberbatch zelf als tankcommandant. Zijn kalme, strategische stem begeleidt tankers door de strijd, meer adviserend dan bevelend. Extra beloningen zijn onder andere de krachtige “Resolute” 2D-stijl, unieke inscripties en Benedict’s Gadgets – een set verzamelbare 3D-attachments die de persoonlijke flair van de acteur weerspiegelen.

Winter Raid: magie en snelheid

Vanaf 11 december tot 22 december keert de geliefde Winter Raid-modus terug naar World of Tanks. Dit jaar speelt de actie zich af op twee nieuwe kaarten: één die spelers meeneemt naar de diepten van de ruimte, en één die een bruisende cadeaufabriek transformeert tot een strijdarena. In dit snelle speltype nemen drie teams van vijf spelers het tegen elkaar op om cadeaus te verzamelen en veilig naar hun basis te brengen. Elke tank heeft een unieke rol en speciale vaardigheden, en door te strijden verdienen spelers punten die ingewisseld kunnen worden voor bonds of exclusieve 3D-attachments.

Een feestelijke samenwerking

Met Holiday Ops 2026 belooft World of Tanks een seizoen vol wonderen, verrassingen en onvergetelijke gevechten. Samen met Benedict Cumberbatch als gids en ambassadeur wordt dit evenement een unieke viering van strategie, plezier en feestelijke magie.

Voor meer informatie, check de website van Holiday Ops 2026 van World of Tanks.