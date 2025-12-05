Tekken 8 sluit seizoen 2 af met nieuw karakter

Met de komst van Miary Zo sluit Tekken 8 zijn Season 2 DLC af en bereikt de game een indrukwekkend totaal van veertig speelbare personages.

Miary Zo is niet zomaar een toevoeging: zij belichaamt de geest van de Silver Fighting God, een mythische figuur uit de Madagaskische legendes. Haar toevoeging brengt een unieke mix van cultuur, mythologie en speelse energie naar de arena.

Zoals gewoonlijk in Tekken 8, een vechtstijl geworteld in traditie

Miary Zo introduceert een frisse en vrolijke vechtstijl die is geïnspireerd op Moraingy, een traditionele Madagaskische vechtkunst. Haar bewegingen zijn doordrenkt met dierlijke expressies, wat haar gevechten een speels en onvoorspelbaar karakter geeft. Daarbij wordt ze vergezeld door Vanilla en Cacao, twee levendige ringstaartmaki’s die volgens de legende boodschappers zijn van de Silver Fighting God. Voor Miary Zo zijn rivalen geen vijanden, maar “eeuwige strijdvrienden” – een filosofie die haar onderscheidt van andere vechters in de serie.

Een nieuwe arena: Baobab Horizon

Naast Miary Zo krijgen spelers toegang tot Baobab Horizon, een nieuw level in Tekken 8 dat het adembenemende landschap van Madagaskar viert. Torenhoge baobabs, kleurrijke dieren en authentieke architectonische elementen vormen een decor dat zowel exotisch als spiritueel aanvoelt. Het level onderstreept de diepe band tussen Miary Zo en haar geboorteland.

Het verhaal achter Miary Zo

In haar dorp staat Miary Zo bekend als de “herboren vechtgod”. Deze titel vindt zijn oorsprong in een profetie van haar grootmoeder, een gerespecteerde Mpanandro (ziener). Al bij haar geboorte vielen haar ogen op, gloeiend als kolen, en haar fascinatie voor de natuur en dieren leidde haar al vroeg naar de wereld van de vechtkunst.

Zes maanden geleden voltrok zich een keerpunt: mysterieuze blauwe markeringen verschenen op haar lichaam, vergezeld door een hevige koorts die haar bewusteloos maakte. Pas maanden later ontwaakte ze, waarna haar grootmoeder onthulde dat ze de uitverkoren drager van de Silver Fighting God was. Op dat moment stroomde een ongekende kracht door haar heen, en verschenen Vanilla en Cacao aan haar zijde – een teken dat de legende werkelijkheid was geworden.

Tekken 8 is verkrijgbaar op verschillende platformen.