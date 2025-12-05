Netflix verkrijgt Warner Bros in miljardendeal

Warner Bros, HBO Max en andere studio’s die onder die paraplu vallen worden gekocht door Netflix in een deal van 82,7 miljard Dollar. Ik ben benieuwd welke crossover events hieruit gaan komen…

Warner Bros en Netflix zijn enorme grootmachten binnen de media-industrie en Hollywood. Waar Netflix momenteel enorm in de watten wordt gelegd qua kijkcijfers door het vijfde seizoen van Stranger Things, kondigt Warner Bros een nieuwe Game of Thrones spin-off aan voor januari 2026. Daarnaast bezit Warner Bros franchises als Harry Potter en het DC universum. Warner Bros’ CEO, David Zaslav, laat weten dat hij wilt dat kijkers over de hele wereld nog generaties kunnen genieten van toffe verhalen in de vorm van films en series. Hij vindt dit de beste weg om in te slaan. Dit is tevens de eerste keer dat het bedrijf een overname van zo’n grote schaal doet.

Echter ligt er nog een mogelijk bezwaar op de loer in de vorm van Europa en de Verenigde Staten. Zij dienen de overnamen te onderzoeken en goed te keuren. Wat daar uit kan komen is nog niet zeker, maar miljoenen abonnees die nu fuseren kan het bedrijf een Monopoly geven op de markt. Het bedrijf verwacht dat deze overname nog minimaal een jaar zal duren, dus vooralsnog zullen wij er weinig van merken. Wat dit betekent voor HBO Max, de Harry Potter HBO show en alle andere franchises, is dus ook nog niet zeker.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

