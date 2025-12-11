Wario World komt naar Nintendo Switch 2

Gister was Jordy er snel bij toen de aankondiging omtrent Rayman 2 op de Switch 2 verscheen. Vannacht lagen we echter te slapen toen Nintendo dacht ‘Hey, we zijn Wario World bijna vergeten te posten’. Maar goed, inmiddels zijn we wakker, dus hier is Wario World!

Wario World verscheen in 2003 voor de Nintendo GameCube, een van dem eest geliefde consoles die ooit het daglicht heeft mogen zien. Het was daarnaast ook gewoon een toffe game met veel minigames en droge humor. Die game komt dus naar Switch 2! Sterker nog, je kan hem nu spelen via de Nintendo Online GameCube service die met de nieuwe console verscheen. Check de trailer hier beneden!

Over wakker zijn gesproken – vannacht staan wij live klaar met al jouw Game Awards nieuwtjes, we hebben alvast alle geruchten voor je verzameld, die kan je hier lezen! Maar, morgenvroeg wordt jij gegarandeerd wakker met frisse nieuwtjes vanuit intheGame!