4 LOOP is de nieuwe survival sandbox game van Bad Robot Games

Nieuws 10 Joel Lemmrich 12 december 2025
Van de makers van Left 4 Dead, Back for Blood komt nu een nieuwe game die de survival genre een nieuwe twist geeft in 4 LOOP.
De Amerikaanse studio Bad Robot Games heeft samen met PlayStation een nieuwe titel aangekondigd: 4LOOP. Het gaat om een tactische, vier-speler co-op shooter die exclusief verschijnt voor PlayStation 5 en PC.
4:LOOP is ontwikkeld door Mike Booth – bekend van zijn werk aan Left 4 Dead – en de interactieve storytellers van Bad Robot Games. De game draait om een team van vier spelers dat het opneemt tegen een alien invasie. Het bijzondere aan 4LOOP is dat falen onderdeel van de ervaring is:
“Odds are you’re going to die, a lot. Thankfully, that’s all part of The Plan.”
Spelers worden aangemoedigd om van hun fouten te leren en hun strategie telkens opnieuw aan te passen.
Omdat de game wordt uitgegeven door PlayStation, verschijnt 4LOOP niet alleen op PlayStation 5 maar ook PC. Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar de titel wordt gepositioneerd als een van de meest ambitieuze co-op shooters van de komende jaren.
