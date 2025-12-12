Larian kondigt nieuwe Divinity aan

Larian Studios eindigde 2023 met een flinke Game of the Year award. Dit jaar lossen ze het hele standbeeld mysterie van Geoff Keighley op met de aankondiging van een nieuwe Divinity game!
Zelfs gedurende de trailer zaten mensen nog te speculeren, wat is dit in godsnaam voor een game. Maar gaandeweg werd het snel duidelijk, een nieuwe Divinity game. Een game waarvan Larian zegt dat die nog diepgaander en nog uitgebreider gaat worden dan Baldur’s Gate 3. Er wordt verder nog weinig getoond en we hebben nog geen datum voor de game, maar de trailer is echt al heel vet, check ‘m hier!
Zodra we meer weten over Divinity, dan kan je het bij ons lezen. Er zijn nog veel meer grote aankondigingen gaande tijdens The Game Awards, waaronder een nieuwe Star Wars titel!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
