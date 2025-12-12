Background

Leon S. Kennedy wordt tweede protagonist voor Resident Evil: Requiem

Nieuws Malvin Schuivens 12 december 2025

leon s kennedy resident evil requiem

Resident Evil 9 laat niet meer zolang op zich wachten, in februari kunnen we namelijk al genieten van deze horror game. Maar, we zien ook de terugkeer van een iconisch personage!

In deze nieuwe trailer voor Resident Evil krijgen weer meer over het verhaal te zien. Umbrella gaat een groot onderdeel zijn van de game, evenals een duidelijke nieuwe schurk met een wel heel apart uiterlijk. Het zal voor mevrouw Ashcroft lastig worden om dit hele mysterie alleen op te lossen. Dus, zoekt ze hulp van een wel heel bekend personage: Leon S. Kennedy. Kennedy ziet er nog vetter uit als een ietwat ouder persoon en we zien ook wat korte combat sequences die een meer actievolle gameplay laten zien. Check de trailer hier beneden!

Resident Evil: Requiem verschijnt 27 februari 2026 voor de Nintendo Switch 2, Playstation 5, Xbox Series X/S en PC. Op welk platform ga jij de game spelen? Laat het ons weten!

Op zoek naar nog meer horror-achtige scenes voor je oogkassen om van te genieten? Check de nieuwe Divinity hier!

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

