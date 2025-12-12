Control Resonant aangekondigd voor 2026

Het vervolg op Control (mijn persoonlijke Game of the Year van 2019) is officieel aangekondigd tijdens The Game Awards 2025. Control Resonant lekte iets eerder al uit, maar nu krijgen we hem eindelijk te zien.

Control Resonant verschijnt in 2026. Een exacte releasedatum blijft nog uit, maar we krijgen wel al enkele krankzinnige beelden te zien. En die beelden zeggen meer dan duizend woorden. Check de trailer hier beneden.

Remedy Entertainment doet er letterlijk een schepje bovenop. Vergeleken met de beelden uit bovenstaande trailer is de eerste Control enorm mild. Control Resonant plaatst ons in de huid van een nieuwe protagonist: Dylan Faden. Het is ook een nieuw soort game, namelijk een action-adventure RPG. We verplaatsen ons tevens naar een verstoorde versie Manhatten die op het punt staat te bezwijken onder paranormale vernietiging. We lijken dus het Federale Bureau van Control achter ons te laten.

PlayStation Blog heeft onlangs iets meer informatie gedeeld over de game.

