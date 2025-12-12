Background

SCREAMER krijgt nieuwe trailer en release datum

Nieuws 4 Joel Lemmrich 12 december 2025

SCREAMER door Milestone en PLAION

Op The Game Awards 2025 heeft SCREAMER, de nieuwe anime racer van PLAION, een nieuwe story trailer gekregen waarbij we kennis maken met de crews en hun auto’s.

Milestone S.r.l. brengt de legendarische arcade-racer SCREAMER terug in een futuristische remake vol neon en 90s-anime vibes. Het beruchte SCREAMER-toernooi draait om meer dan snelheid: soldaten, wetenschappers, criminelen, supersterren en magnaten strijden om eer, macht en roem.

Teams en crews in SCREAMER

Elke coureur heeft een uniek voertuig en speciale vaardigheid, waardoor strategie en stijl samenkomen in brute races. Dankzij de mysterieuze ECHO-technologie veranderen auto’s in wapens: Boost voor snelheid, Strike om tegenstanders uit te schakelen en Shield voor bescherming. Zodra Overdrive wordt geactiveerd, is er geen genade en geen remmen.

De game biedt diverse modi, van Team Races tot Overdrive-uitdagingen, en is speelbaar online én in split-screen. Met deze remake brengt Milestone een cultklassieker terug voor een nieuwe generatie adrenalinejunkies.

Check ook ander The Game Awards 2025 nieuws, zoals: EXODUS aankondiging of 4:LOOP’s nieuwe aanpak.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Joel Lemmrich

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation