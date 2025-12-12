SCREAMER krijgt nieuwe trailer en release datum

Op The Game Awards 2025 heeft SCREAMER, de nieuwe anime racer van PLAION, een nieuwe story trailer gekregen waarbij we kennis maken met de crews en hun auto’s.
Milestone S.r.l. brengt de legendarische arcade-racer SCREAMER terug in een futuristische remake vol neon en 90s-anime vibes. Het beruchte SCREAMER-toernooi draait om meer dan snelheid: soldaten, wetenschappers, criminelen, supersterren en magnaten strijden om eer, macht en roem.
Teams en crews in SCREAMER
Elke coureur heeft een uniek voertuig en speciale vaardigheid, waardoor strategie en stijl samenkomen in brute races. Dankzij de mysterieuze ECHO-technologie veranderen auto’s in wapens: Boost voor snelheid, Strike om tegenstanders uit te schakelen en Shield voor bescherming. Zodra Overdrive wordt geactiveerd, is er geen genade en geen remmen.
De game biedt diverse modi, van Team Races tot Overdrive-uitdagingen, en is speelbaar online én in split-screen. Met deze remake brengt Milestone een cultklassieker terug voor een nieuwe generatie adrenalinejunkies.
