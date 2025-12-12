Clair Obscur: Expedition 33 wint Game of the Year – dit zijn alle winnaars

Het was een grote Clair Obscur sweep deze Game Awards show. Expedition 33 nam zowat iedere prijs mee naar huis en schrijft historie. Check hier alle winnaars van deze mooie avond vol aankondigingen en awards.

Van beste muziek tot aan beste narratief en uiteindelijk ook Game of the Year – Clair Obscur: Expedition 33 neemt de meeste prijzen gewoon lekker mee naar huis. Dat wordt een volle kast met 9 mooie standbeeldjes. Sandfall Interactive zet hiermee een nieuwe standaard neer voor independent games en misschien nog wel meer voor de grote AAA blockbusters. Wij willen alle winnaars feliciteren namens intheGame. Maar wat zijn nu alle winnaars? Kijk maar even mee.

Game of the Year

Clair Obscur: Expedition 33

Best Art Direction

Clair Obscur: Expedition 33

Best Game Direction

Clair Obscur: Expedition 33

Best Audio Design

Battlefield 6

Best Multiplayer

Arc Raiders

Best Narrative

Clair Obscur: Expedition 33

Best Performance

Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle

Beste Score & Music

Clair Obscur: Expedition 33

Best Action

Hades 2

Best Adventure

Hollow Knight: Silksong

Best Family

Donkey Kong Bananza

Best Fighting

Fatal Fury: City of the Wolves

Best Independent Game

Clair Obscur: Expedition 33

Best Mobile Game

Umamusume: Pretty Derby

Best Ongoing Game

No Man’s Sky

Best RPG

Clair Obscur: Expedition 33

Best Racing/ Sports

Mario Kart World

Best Strategy

Final Fantasy Tactics

Best VR/AR

The Midnight Walk

Best Adaptation

The Last of Us seizoen 2

Best Community Support

Baldur’s Gate 3

Best Debut Indie

Clair Obscur: Expedition 33