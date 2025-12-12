Background

Clair Obscur: Expedition 33 wint Game of the Year – dit zijn alle winnaars

Nieuws Malvin Schuivens 12 december 2025

Clair Obscur: Expedition 33

Het was een grote Clair Obscur sweep deze Game Awards show. Expedition 33 nam zowat iedere prijs mee naar huis en schrijft historie. Check hier alle winnaars van deze mooie avond vol aankondigingen en awards. 

Van beste muziek tot aan beste narratief en uiteindelijk ook Game of the Year – Clair Obscur: Expedition 33 neemt de meeste prijzen gewoon lekker mee naar huis. Dat wordt een volle kast met 9 mooie standbeeldjes. Sandfall Interactive zet hiermee een nieuwe standaard neer voor independent games en misschien nog wel meer voor de grote AAA blockbusters. Wij willen alle winnaars feliciteren namens intheGame. Maar wat zijn nu alle winnaars? Kijk maar even mee.

Game of the Year
Clair Obscur: Expedition 33

Best Art Direction
Clair Obscur: Expedition 33

Best Game Direction
Clair Obscur: Expedition 33

Best Audio Design
Battlefield 6

Best Multiplayer
Arc Raiders

Best Narrative
Clair Obscur: Expedition 33

Best Performance
Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle

Beste Score & Music
Clair Obscur: Expedition 33

Best Action
Hades 2

Best Adventure 
Hollow Knight: Silksong

Best Family
Donkey Kong Bananza

Best Fighting
Fatal Fury: City of the Wolves

Best Independent Game
Clair Obscur: Expedition 33

Best Mobile Game
Umamusume: Pretty Derby

Best Ongoing Game
No Man’s Sky

Best RPG
Clair Obscur: Expedition 33

Best Racing/ Sports
Mario Kart World

Best Strategy
Final Fantasy Tactics

Best VR/AR
The Midnight Walk

Best Adaptation
The Last of Us seizoen 2

Best Community Support
Baldur’s Gate 3

Best Debut Indie
Clair Obscur: Expedition 33

