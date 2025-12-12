EXODUS komt begin 2027 uit en krijgt nieuwe trailer

EXODUS, de Mass Effect-achtige sci-fi-titel onder de helm van Wizards of the Coast, verschijnt ergens begin 2027 pas, maar tijdens The Game Awards zien we in ieder geval een nieuwe trailer.

EXODUS is een sci-fi action-adventure RPG van Wizards of the Coast en Archetype Entertainment, een studio opgericht door RPG-veteranen achter Mass Effect, Baldur’s Gate en Star Wars: Knights of the Old Republic. Trotseer de evolutie van de mensheid 40.000 jaar in de toekomst, ontdek buitengewone werelden en daag de tijd zelf uit om het lot van generaties vorm te geven.

Je bent Jun Aslan. Ooit een eenvoudige salvager, nu de laatste hoop van de mensheid tegen de Celestials.

Je was nooit bedoeld om je leven te slijten tussen wrakken. De gave in jou maakt je tot de enige die kan opstaan tegen wat komen gaat. Zet de stap, grijp je lot, en leid een interstellaire crew door een uitgestrekte melkweg vol wonderen en gevaar.

Meer over The Game Awards? Check hier de aankondiging van een ander sci-fi-avontuur: Star Wars: Fate of the Old Republic.