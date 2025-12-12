Background

EXODUS komt begin 2027 uit en krijgt nieuwe trailer

Nieuws 8 Jordy Gerritse 12 december 2025

EXODUS

EXODUS, de Mass Effect-achtige sci-fi-titel onder de helm van Wizards of the Coast, verschijnt ergens begin 2027 pas, maar tijdens The Game Awards zien we in ieder geval een nieuwe trailer.

EXODUS is een sci-fi action-adventure RPG van Wizards of the Coast en Archetype Entertainment, een studio opgericht door RPG-veteranen achter Mass Effect, Baldur’s Gate en Star Wars: Knights of the Old Republic. Trotseer de evolutie van de mensheid 40.000 jaar in de toekomst, ontdek buitengewone werelden en daag de tijd zelf uit om het lot van generaties vorm te geven.

Je bent Jun Aslan. Ooit een eenvoudige salvager, nu de laatste hoop van de mensheid tegen de Celestials.

Je was nooit bedoeld om je leven te slijten tussen wrakken. De gave in jou maakt je tot de enige die kan opstaan tegen wat komen gaat. Zet de stap, grijp je lot, en leid een interstellaire crew door een uitgestrekte melkweg vol wonderen en gevaar.

Meer over The Game Awards? Check hier de aankondiging van een ander sci-fi-avontuur: Star Wars: Fate of the Old Republic.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation