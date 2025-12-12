Star Wars: Fate of the Old Republic aangekondigd

Verrassing! Of nou ja, als je de lekken hebt gevolgd, eigenlijk niet. Star Wars: Fate of the Old Republic is aangekondigd tijdens The Game Awards 2025. De game wordt geleid door niemand minder dan Casey Hudson.

Star Wars: Fate of the Old Republic is een gloednieuwe singleplayer-RPG in het Old Republic-universum. De game wordt geleid door Casey Hudson, de originele director van Knights of the Old Republic. We krijgen voor nu een aankondigingstrailer, maar verder moeten we eigenlijk vooral heel nieuwsgierig blijven.

Developed by Arcanaut Studios in collaboration with Lucasfilm Games, Star Wars: Fate of the Old Republic is a new single-player narrative-driven action RPG and spiritual successor to Star Wars: Knights of the Old Republic. Led by Casey Hudson, Game director of the original Star Wars: Knight of the Old Republic and the Mass Effect trilogy, the team of veteran game developers and storytellers at Arcanaut Studios is crafting an epic interactive adventure across a galaxy on the brink of rebirth where every decision shapes your path towards light or darkness. Fate is in your hands.

De game wordt ontwikkeld door Arcanaut Studios. Een gloednieuwe studio die zich op dit moment volledig stort op dit grote, epische Star Wars-avontuur. Je kunt hier wel alvast een vroeg interview lezen over de game.

