Background

Star Wars: Fate of the Old Republic aangekondigd

Nieuws 12 Jordy Gerritse 12 december 2025

Star Wars Fate of the old republic

Verrassing! Of nou ja, als je de lekken hebt gevolgd, eigenlijk niet. Star Wars: Fate of the Old Republic is aangekondigd tijdens The Game Awards 2025. De game wordt geleid door niemand minder dan Casey Hudson.

Star Wars: Fate of the Old Republic is een gloednieuwe singleplayer-RPG in het Old Republic-universum. De game wordt geleid door Casey Hudson, de originele director van Knights of the Old Republic. We krijgen voor nu een aankondigingstrailer, maar verder moeten we eigenlijk vooral heel nieuwsgierig blijven.

Developed by Arcanaut Studios in collaboration with Lucasfilm Games, Star Wars: Fate of the Old Republic is a new single-player narrative-driven action RPG and spiritual successor to Star Wars: Knights of the Old Republic. Led by Casey Hudson, Game director of the original Star Wars: Knight of the Old Republic and the Mass Effect trilogy, the team of veteran game developers and storytellers at Arcanaut Studios is crafting an epic interactive adventure across a galaxy on the brink of rebirth where every decision shapes your path towards light or darkness. Fate is in your hands.

De game wordt ontwikkeld door Arcanaut Studios. Een gloednieuwe studio die zich op dit moment volledig stort op dit grote, epische Star Wars-avontuur. Je kunt hier wel alvast een vroeg interview lezen over de game.

Meer The Game Awards? Check hier de releasedatum voor PRAGMATA!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation