Stupid Never Dies aangekondigd door GPTrack50

Vanuit de nieuwe studio GPTrack uit Osaka, komt de nieuwe game Stupid Never Dies. Een Action Fighter game die een tiener koppeltje gaat volgen die het tegen zombies opnemen.
De studio GPTrack50 is opgericht door fans van Devil May Cry en soortgelijke fighter-games. Hun doel is een moderne fighter neer te zetten die dezelfde stijlvolle combo’s en intensiteit biedt, maar met een eigenzinnige twist en humoristische toon. GPTrack50 benadrukt dat de game een mix van duistere fantasy en tongue-in-cheek humor zal brengen, waardoor deze nieuwe fighter zowel intens als luchtig aanvoelt.
Stupid Never Dies is een action RPG/fighter waarin monsters deel uitmaken van het dagelijks leven. Spelers kruipen in de huid van Davy, een stuntelende zombie die een gevaarlijke dungeon trotseert om zijn bevroren menselijke geliefde Julia terug te brengen.
Met een antiheld zombie in de hoofdrol en een focus op snelle progressie, wil Stupid Never Dies zich onderscheiden van traditionele action RPG’s. GPTrack50 noemt het project een liefdesbrief aan het genre, maar tegelijk een frisse, chaotische interpretatie van de fighter-formule.
Stupid Never Dies valt vanaf nu al te wishlisten via Steam. — Check ook ander nieuws zoals: Solasta II verschijnt op 12 maart 2026
