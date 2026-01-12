LEGO en Pokémon tonen eerste sets, verkrijgbaar vanaf 27 februari

LEGO en Pokémon hebben op 12 januari 2026 de eerste sets uit de samenwerking getoond en beschikbaar gemaakt voor pre-order. De eerste reeks bevat onder andere de diorama met Charizard, Venesaur en Blastoise en kost € 649,99. Gelukkig zijn de andere sets iets goedkoper.

Fans kunnen vanaf nu de eerste drie sets vooruitbestellen. De verkrijgbare sets zijn Eevee, Pikachu en Pokéball en Venesaur, Charizard en Blastoise. LEGO Insiders kunnen vervolgens met 2500 blokjes een Mini Pokecenter als beloning kiezen en iedereen die vanaf nu tot en met 3 maart 2026 een van de drie sets koopt, krijgt gratis een Kanto Badge Collection set bij de bestelling. Hieronder de linkjes en praktische informatie over de set:

Dit is slechts het begin van de samenwerking tussen LEGO en Pokémon. Later dit jaar verschijnen er nog meer sets, waaronder het lab van Mewtwo. Bekijk hier beneden enkele afbeeldingen van de aankomende sets.

Vermoedelijk bevat een van de toekomstige sets ook de nieuwe Smart Bricks die tijdens CES onthuld zijn.

Ga jij al aan de slag met een of meerdere van bovenstaande sets, of wacht je tot er meer sets bekend zijn gemaakt?