Kira Buckland komt naar Heroes Made In Asia

EvenementenNieuws Malvin Schuivens 17 januari 2026
Demon Slayer en Genshin Impact stemactrice Kira Buckland komt naar de nieuwe Heroes Made In Asia. De editie van 21 en 22 maart zal nog grootser worden dan we gewend zijn van het event, dit zagen we eerder bij Heroes Dutch Comic Con ook gebeuren.
Kira Buckland is een Amerikaanse stemactrice die een rol wist te bemachtigen als Mitsuri Kanroji in de Engelstalige versie van Demon Slayer. Zo speelde ze de rol uiteraard ook in de nieuwe film; Infinity Castle. Maar, ze speelt ook Jolyne Cujoh in JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean én games als Genshin Impact, Soulcalibur en Street Fighter. Geen onbekende in nerd culture dus!
Heroes Made In Asia staat volledig in het thema van Aziatische tradities en cultuur, met veel Japanse elementen, maar ook zeker andere culturen. Er worden diverse workshops en masterclasses gehouden over lokale tradities zoals kalligrafie, theeceremonies en de Geisha cultuur. Ook worden er op het podium tekensessies en Q&A’s gehouden. Vergeet ook zeker niet de uitgebreide food court met Aziatische bites, de Artist Alley voor al je handgemaakte goodies en nog veel meer!
Meer informatie over Heroes Made In Asia kan je vinden op de officiële website. Zien wij jou op 21 en 22 maart? Wij zullen aanwezig zijn om jou weer te voorzien van toffe content. Zie je iemand van ons rondlopen en ben je in cosplay? Tik ons dan even aan voor een toffe foto!
Tagged as:
demon slayer Genshin Impact Heroes made in Asia HMIA kira buckland
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Malvin Schuivens 17 januari 2026
Jordy Gerritse 15 januari 2026
Jordy Gerritse 15 januari 2026
