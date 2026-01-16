New World: Aeternum trekt 31 januari 2027 de stekker eruit

Het einde is in zicht voor Amazon’s eigen MMO. New World: Aeternum is nog tot 31 januari 2027 speelbaar, daarna gaat de game voorgoed offline en kun je niet meer spelen.

Vorig jaar rapporteerde we al dat Amazon de doorontwikkeling van New World heeft gestaakt na een grote ontslagronde bij het bedrijf die de game voor Amazon maakt. Gisteren heeft het officiële social media account gedeeld dat de game per 31 januari 2027 offline gaat. Je kunt de game dan niet meer spelen.

New World: Aeternum will officially be taken offline from all platforms on January 31, 2027. Learn more: https://t.co/FK9O07Hm0F pic.twitter.com/UBXHaetLSz — New World: Aeternum (@playnewworld) January 15, 2026

New World begon redelijk sterk, maar zwakte ook snel af. De grote Aeternum update en de lancering op consoles bracht de game opnieuw tot leven. Ook voor ons, want eindelijk haalde ik enorm veel plezier uit de game op de PlayStation 5 en de servers waren levendiger dan ooit.

Voor Amazon is dit blijkbaar niet genoeg gebleken. Eind vorig jaar werd na een ontslagronde bekend gemaakt dat de game geen verdere updates meer zou ontvangen. De servers zouden voorlopig wel nog aan blijven staan. Voorlopig blijkt nu dus nog ongeveer een jaar te betekenen.

Je kunt tot 31 januari 2027 spelen. In-game aankopen blijven mogelijk, maar je kunt na juli je premium currency niet meer aanvullen. Er worden ook geen terugbetalingen op deze premium currency uitgevoerd. De game is vanaf vandaag niet meer te koop voor nieuwe spelers.