Wij waren op Heroes Dutch Comic Con Winter 2025

Evenementen Malvin Schuivens 9 december 2025

heroes dutch comic con

We zijn altijd in voor een toffe conventie die te maken heeft met nerd cultuur en Heroes Dutch Comic Con is daar middels een vaste naam in geworden. Zo waren we ook te vinden op de zomer editie. Maar, ook in de koude maanden staat de organisatie voor jou klaar – dit keer met nog meer gaming en stemacteurs!

Heroes Dutch Comic Con zet namelijk steeds meer en meer in op de gaming kant. Zo is het evenement nu nog groter en diverser geworden. Wat zij ook slim doen, is inhaken op stemacteurs en actrices van onder andere Baldur’s Gate 3 en Clair Obscur: Expedition 33. Daarnaast is er uiteraard weer de cosplay catwalk, zien we veel panels on-stage en kunnen we genieten van merchandise zonder einde. Dat hebben wij allemaal vastgegrepen en in een korte aftermovie gestopt. Check ‘m!

Daarnaast hebben wij ook interviews gehad met Shala Nyx en Maxence Cazorla én Jane Perry en Tim Downie! Uiteraard zullen wij nog veel en veel meer events gaan bezoeken in de toekomst. Benieuwd? Blijf ons dan zeker in de gaten houden!

