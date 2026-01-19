Marathon releasedatum gelekt: 5 maart 2026

De releasedatum voor Bungie’s nieuwste avontuur lekt uit. Marathon komt uit om 5 maart 2026 en er zou een optie zijn om een Deluxe Edition te kopen. De pagina met de gelekte datum is inmiddels offline gehaald.

Oplettende spelers konden via de clubpagina op hun Xbox naar een pagina navigeren die nog niet online had mogen staan. Deze pagina gaf een ding heel groot weer: De releasedatum voor Marathon. De game zou volgens deze pagina uitkomen op 5 maart 2026.

Langzaam maar zeker geeft Bungie ons meer prijs over de Extraction Shooter die het moet gaan opnemen tegen games als ARC Raiders en Escape from Tarkov. De laatste berichtgeving vanuit Bungie is een Developer Insights video die ons meer prijsgeeft over de Runner Shells. Dit zijn alle soorten speelbare personages in de game.

Spelers kunnen kiezen uit een Destroyer, Assassin, Vandal, Thief, Recon en Triage. Iedere Runner moet uniek aanvoelen en heeft kenmerkende aanvallen die alleen deze Runner kan doen. Hierdoor blijft elke aanvaring met een vijandig team dynamisch, maar zijn ook de kansen die je zelf hebt, afhankelijk van de Runners in jouw teamopstelling.