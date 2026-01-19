Rockstar North getroffen door explosie

De maker van Grand Theft Auto 6 in Edinburgh zijn maandagochtend rond een uur 5 getroffen door een explosie in de boiler kamer. De lokale brandweer werd al vroeg uit hun bed getrommeld om ter plaatsen te komen.

Er zijn gelukkig, zo ver bekend, geen slachtoffers gevallen in het kantoor van Rockstar North. De explosie vond rond een uur of 5 in de ochtend plaats. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zit rond dat tijdstip nog niet op kantoor en het lijkt er op dat ze daar in Edinburgh net zo over hebben gedacht. Het gebouw is voor nu ontruimt en Grand Theft Auto 6 is daarom wederom een jaar uitgesteld, grapje. Dat laatste, tenminste.

Wanneer komt GTA6?

Op dit moment weten we dat Grand Theft Auto 6 op 19 november 2026 uit gaat komen. De kans dat de game nog eens wordt uitgesteld is aanwezig. Eerdere rapporten uit eind 2025 suggereerde al dat GTA6 op dit moment nog geen content af is. Dat betekent dat de ontwikkelaars nog bezig zijn met het afmaken van de game en de game daarna nog eens helemaal fijn geschuurd moet worden.