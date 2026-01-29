Tomodachi Life: Living the Dream komt uit op 16 april 2026. Dit heeft Nintendo bevestigd in hun recente Nintendo Direct, speciaal toegewijd aan de terugkeer van de franchise. De game verschijnt op de Nintendo Switch, maar is uiteraard speelbaar op Nintendo Switch 2.

Breng je favoriete Mii’s tot leven op je eigen volledig gepersonaliseerde eiland. Tomodachi Life: Living the Dream brengt je eigen ideeën volledig tot leven. Maak je eigen Mii-personages en baseer ze bijvoorbeeld op je vrienden of familie. Stop ze op een eiland en geniet van je eigen realityshow. Je kunt zelf persoonlijkheden kiezen voor je personages en ze helemaal naar jouw smaak aanpassen. Je kunt ze bijvoorbeeld bepaalde gespreksonderwerpen geven om over te praten en nog veel meer. Je kunt ze vrienden laten maken, een liefdesrelatie laten starten en hun eilandleven voor ze inrichten. Het leukste is dat al je Mii-personages een stem hebben en ze klinken als een soort robot terwijl ze praten over alles wat je ze voert.

Het grappige is dat Mii’s op het eiland elkaar misschien nog niet kennen, gebaseerd op jouw voorkeur. Je kunt dus hun hele persoonlijke reis meemaken. Van ontmoeting tot vriendschap en meer!

Naast alle persoonlijke relaties kun je het eiland aankleden met huizen, winkels en zelfs de hele vorm van het eiland. Je kunt patronen maken voor kleding en zelfs de buitenkanten van huizen. Je kunt villa’s maken waar meerdere Mii’s tegelijk kunnen wonen en ga zo maar door. Ik zei het al. Het is je eigen realityshow.

