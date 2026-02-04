Guild Wars 2 lanceert nieuwe kwartaal update voor Visions of Eternity

Nieuws 1 Malvin Schuivens 4 februari 2026
Guild Wars 2: Visions of Eternity was een vrij groot succes vanaf het eerste moment, daar waren wij het ook mee eens! Nu lanceert ArenaNet hun nieuwste update, met een focus op raids, fashion template en Legendary beloningen! Dit zit er allemaal in…
Het is middels geen geheim meer dat ArenaNet hun Guild Wars 2 expansions in vier delen uitbrengt. Dit keer brengen ze een update uit die de focus legt op quality-of-life, in plaats van nieuwe story beats en maps. Broodnodige updates zoals fashion templates én een looking for group systeem voor Strikes en Raids staan hierin op de voorgrond. Dit systeem werd eerder al getest met Fractals en is nu dus uitgebreid met een aantal toffe toevoegingen.
“This update is about making some of Guild Wars 2’s most played systems better across the board,” said Josh Davis, Game Director. “By unifying raids and strikes, refreshing the interface, updating rewards, and introducing quickplay and leaderboards, we’re creating a more cohesive and approachable endgame experience. At the same time, Fashion Templates give players more freedom to express themselves, which has always been a core part of how people engage with the game.”
De update is nu live voor iedereen die Guild Wars 2: Visions of Eternity bezit!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
