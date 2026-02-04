Guild Wars 2 lanceert nieuwe kwartaal update voor Visions of Eternity

Guild Wars 2: Visions of Eternity was een vrij groot succes vanaf het eerste moment, daar waren wij het ook mee eens! Nu lanceert ArenaNet hun nieuwste update, met een focus op raids, fashion template en Legendary beloningen! Dit zit er allemaal in…

Het is middels geen geheim meer dat ArenaNet hun Guild Wars 2 expansions in vier delen uitbrengt. Dit keer brengen ze een update uit die de focus legt op quality-of-life, in plaats van nieuwe story beats en maps. Broodnodige updates zoals fashion templates én een looking for group systeem voor Strikes en Raids staan hierin op de voorgrond. Dit systeem werd eerder al getest met Fractals en is nu dus uitgebreid met een aantal toffe toevoegingen.

“This update is about making some of Guild Wars 2’s most played systems better across the board,” said Josh Davis, Game Director. “By unifying raids and strikes, refreshing the interface, updating rewards, and introducing quickplay and leaderboards, we’re creating a more cohesive and approachable endgame experience. At the same time, Fashion Templates give players more freedom to express themselves, which has always been a core part of how people engage with the game.”

Wat krijgen spelers van Visions of Eternity?

Een nieuwe raid tegen de Guardians of Castora onder de naam Guardian’s Glade.

Raid quickplay; match snel met andere spelers voor dezelfde raid in een nieuw looking for group systeem.

Raid refresh is een overhaul op het raid systeem, dat het makkelijker maakt om te navigeren, achievement én beloningen te halen die jij nodig hebt. Niet meer eindeloos zoeken, maar gericht navigeren.

Fashion templates zorgen ervoor dat jij jouw favoriete armor- en wapencombinaties kan opslaan voor snel gebruik. Vooralsnog wordt deze feature aangepast na feedback van de community.

Nieuwe Wizard’s Vault beloningen en challenges.

Lunar New Year; een limited-time event vol nieuwe content en rewards.

De update is nu live voor iedereen die Guild Wars 2: Visions of Eternity bezit!