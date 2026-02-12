Kena: Scars of Kosmora aangekondigd

Nieuws 2 Malvin Schuivens 12 februari 2026
Ember Labs kondigt deel 2 van Kena aan. Kena is nu een meer ervaren Spirit Guide sinds de gebeurtenissen van Bridge of Spirits. Ze is nu erop uit om de levenden te helpen en niet alleen de spirits. De game verschijnt in 2026 op PC én PS5.
We krijgen direct een trailer van dit nieuwe deel te zien, waar we ook mounts te zien krijgen en een flinke upgrade aan de graphics. Ook de combat lijkt, alhoewel veelal hetzelfde, wat toffe upgrades te krijgen. De synopsis zoals we die nu krijgen is als volgt:
”Kena, now an accomplished Spirit Guide, travels to the mysterious island of Kosmora seeking a cure for her affliction and to reconnect with a friend from her past. There, she is confronted by a powerful corruption that fractures her staff. Needing it to survive, Kena must accept Kosmora’s forgotten and dangerous form of Spirit Guiding that manipulates the elements. On her journey, Kena discovers and nurtures memorable spirit companions – whose powers she will harness to solve puzzles and defeat enemies using new elemental abilities.”
Scars of Kosmora heeft nog geen releasedatum, maar zal dus dit jaar verschijnen voor PC en PS5. Ember Labs laat daarnaast weten dat ze nog wat leuke verrassingen in petto hebben, gezien hun samenwerkingen met Sony!
