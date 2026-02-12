Review | beyerdynamic Aventho 200

De beyerdynamic Aventho 200 is een travel headphone van audiogigant beyerdynamic. Onze oosterburen weten van wanten als het aankomt op audiokwaliteit. Geen idee waar die expertise vandaan komt, maar het werpt duidelijk zijn vruchten af. Vandaag reviewen we de Aventho 200, een uitstekende mid-range hoofdtelefoon voor reizigers, muziekliefhebbers en handheld gamers.

Het vinden van een goede allroundheadset is een lastig karwei. Je wilt in het vliegtuig of in de sportschool niet met een microfoonarm op je hoofd zitten. En thuis wil je het liefst een hoofdtelefoon die je kunt gebruiken voor muziek, telefoongesprekken of andere praat-apps en misschien zelfs gaming? Beyerdynamic heeft een specifieke oplossing voor een aantal specifieke scenario’s. Die oplossing is niet perfect, maar wel betaalbaar en ontzettend toepasselijk.

De Aventho 200

De beyerdynamic Aventho 200 is een mid-range travel-hoofdtelefoon. Wat dit inhoudt, is dat deze voornamelijk bedoeld is om onderweg te gebruiken als je bijvoorbeeld gaat reizen. Je kunt de hoofdtelefoon eenvoudig inklappen door de schelpen richting de hoofdband te bewegen. Zo maak je het formaat een stuk kleiner. Dit hebben we natuurlijk al eerder gezien bij de Sony XM-hoofdtelefoonreeks van enkele jaren geleden. Daar kreeg je ook een keurig stevige etui bij om de hoofdtelefoon in te bewaren. Deze ontbreekt helaas bij de Aventho 200. In plaats van een stevige reisetui krijg je een stoffen dustbag waar je de headset in kunt bewaren als je deze niet op je hoofd of rond je nek draagt. De oorschelpen zijn 90 graden draaibaar naar een kant, waardoor je de schelpen op je borst kunt laten rusten als je de hoofdtelefoon om je nek draagt. Verder krijg je er een oplaadkabel en aux-kabel bij.

Deze competitieve hoofdtelefoon van beyerdynamic is een stuk goedkoper dan het aanbod van andere grote merken op dit moment. Op het moment dat deze review wordt geschreven, kost een beyerdynamic Aventho 200 ongeveer € 249,99. Vergeleken met de vaak meer dan € 400 die je neertelt bij andere merken voor de nieuwste lijn is dat een behoorlijk verschil. Waar je enerzijds natuurlijk betaalt voor naamsbekendheid, een betrouwbare legacy en premium features, doet de Aventho 200 daar eigenlijk niet heel veel vanaf. Beyerdynamic is namelijk een Duits bedrijf dat zich specialiseert in audio en daarom wellicht minder resources heeft moeten investeren in het vinden van een goede balans tussen prijs, comfort en kwaliteit in zowel bouw als geluid. Je krijgt met deze hoofdtelefoon de gangbaarste features die we vandaag de dag gewend zijn van dit soort producten: Active Noise-Canceling, Wear-Detection en een stevige batterij die tot 60 uur meegaat zonder noise-canceling.

Het geluid

Ongetwijfeld het belangrijkste element als je in de markt bent voor een nieuwe hoofdtelefoon. Hoe klinkt het? Wat is de range? Kan ik hier opera mee luisteren zonder dat het schel klinkt en kan ik net doen alsof ik op mijn eigen techno-rave sta? Voor de beyerdynamic Aventho 200 geldt dat je beide kunt doen. Deze allrounder is krachtig, heeft een explosief punchy geluid met een diepe bass, maar verstoort daar niet de helderheid en hoge tonen mee. De 45 mm stereo-audiodrivers doen goed hun werk, maar het maximale volume is wel aan de lage kant. Ongetwijfeld een keuze van beyerdynamic om de audiokwaliteit te kunnen garanderen en dat respecteer ik, maar zelfs via de beyerdynamic-app kun je deze zekerheid niet zelf overrulen. Daar komt nog eens bij dat het maximale volume nog verder zakt wanneer je zelf de EQ wilt aanpassen. Voor de mooiste luisterervaring stel je natuurlijk graag de EQ via de app in op basis van de content die je afspeelt.

Het geluid zelf is, zoals gezegd, heel goed en hier presteert de hoofdtelefoon boven zijn prijsklasse. Je kunt de hoofdtelefoon aansluiten op alle apparaten die Bluetooth ondersteunen. Zo hebben we de hoofdtelefoon geprobeerd op een smartphone, laptop en Nintendo Switch 2. De PlayStation 5 en Xbox Series X|S ondersteunen geen bluetooth, waardoor je de hoofdtelefoon niet draadloos kunt gebruiken op deze consoles. Je kunt de hoofdtelefoon wel aansluiten via de meegeleverde aux-kabel aan de controller, maar dan wordt de verbinding met de app voor de EQ verbroken en heb je ook geen noise-canceling. De microfoon werkt in geen enkel geval op de console, maar wel op bijvoorbeeld je laptop of smartphone.

Je kunt de hoofdtelefoon ook eenvoudig met meerdere apparaten verbinden. Zo gaat je telefoon over via de hoofdtelefoon terwijl je bijvoorbeeld een game speelt op je Nintendo Switch 2, maar je kunt met deze feature geen media op twee apparaten tegelijk luisteren. Op het moment dat je een telefoongesprek opneemt, wordt het geluid van de media op bijvoorbeeld je Nintendo Switch 2 gedempt en wordt deze hervat zodra het gesprek wordt opgehangen. Hier hoef je zelf niets aan te doen, behalve natuurlijk het gesprek zelf opnemen en/of ophangen. Maar ook dat gaat eenvoudig via de bediening via de oorschelpen. Door over de rechteroorschelp naar links en rechts of boven en beneden te vegen en te tikken op de omhulsel, kun je het volume regelen, wisselen tussen liedjes en gesprekken bedienen.

Comfort

De beyerdynamic Aventho 200 is een over-ear hoofdtelefoon en in bijna elk geval draadloos. De hoofdtelefoon weegt 293 gram en is daarmee best comfortabel om te dragen. Zelfs als je deze lang op je hoofd hebt. De oorschelpen sluiten goed af, maar worden gelukkig niet heel warm, waardoor deze ook ideaal is om te dragen in de sportschool, waar deze hoofdtelefoon voor mij de show steelt. De hoofdband en oorschelpen hebben beide memoryfoam, waardoor de hoofdtelefoon zich snel comfortabel rondom je hoofd vormt. Combineer dit met het punchy geluid, noise-canceling en je zit helemaal afgezonderd in je eigen wolk.

Je hoeft ook niet bang te zijn dat de hoofdtelefoon snel leeggaat, want de batterij gaat zo’n 60 uur mee zonder noise-canceling en 40 uur met noise-canceling op hoog volume. Daarnaast laadt de hoofdtelefoon weer binnen 15 minuten genoeg bij om tot 15 uur te kunnen luisteren. Je zit dus bijna nooit meer zonder een opgeladen hoofdtelefoon.

Verdict

Voor een scherpe prijs krijg je met de Aventho 200 verrassend veelzijdige en competitieve travel headphones. Of je nu onderweg bent, handheld speelt op je Nintendo Switch 2 of een sessie knalt in de sportschool: deze hybride alleskunner levert in elke situatie levendig, krachtig geluid. Het maximale volume had wat hoger gemogen en een degelijk reisetui ontbreekt, maar dat zijn de enige echte smetjes. Zoek je scherpe, veelzijdige headphones voor precies deze doeleinden, dan kun je met de Aventho 200 eigenlijk niet misgaan.

