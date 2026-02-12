Background

Death Stranding 2 komt op 19 maart naar PC

Nieuws 11 Jordy Gerritse 12 februari 2026

Higgs

Hideo Kojima en PlayStation hebben de PC-releasedatum voor Death Stranding 2 bekendgemaakt tijdens de PlayStation State of Play op 12 februari 2026. Het nieuwste Kojima-avontuur komt op 19 maart naar PC.

De PC-port ligt in handen van Nixxes Software. Geen onbekende naam als het aankomt op PlayStation-ports naar PC. We wisten eigenlijk wel al dat deze game eraan zat te komen voor PC. Hideo Kojima zit namelijk al dagenlang op social media verschillende foto’s te posten waarin hij een trailer, duidelijk voor Death Stranding 2, aan het bewerken is.

De PC-versie ondersteunt ultrawide support, frame-gen en andere gewilde PC-features. Op de PlayStation 5 Pro zag de game er al ontzettend gelikt uit. Wij waren razend enthousiast over het nieuwste avontuur van Hideo Kojima en beoordeelden de game met een dikke 9,5. Lees hier onze review terug.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation