Death Stranding 2 komt op 19 maart naar PC

Hideo Kojima en PlayStation hebben de PC-releasedatum voor Death Stranding 2 bekendgemaakt tijdens de PlayStation State of Play op 12 februari 2026. Het nieuwste Kojima-avontuur komt op 19 maart naar PC.

De PC-port ligt in handen van Nixxes Software. Geen onbekende naam als het aankomt op PlayStation-ports naar PC. We wisten eigenlijk wel al dat deze game eraan zat te komen voor PC. Hideo Kojima zit namelijk al dagenlang op social media verschillende foto’s te posten waarin hij een trailer, duidelijk voor Death Stranding 2, aan het bewerken is.

De PC-versie ondersteunt ultrawide support, frame-gen en andere gewilde PC-features. Op de PlayStation 5 Pro zag de game er al ontzettend gelikt uit. Wij waren razend enthousiast over het nieuwste avontuur van Hideo Kojima en beoordeelden de game met een dikke 9,5. Lees hier onze review terug.