Beast of Reincarnation krijgt releasedatum

Op 4 augustus 2026 zal GameFreak’s nieuwe game (en het is niet Pokémon) genaamd Beast of Reincarnation uit gaan komen. De game werd eerder al showcased en krijgt nu tijdens de nieuwe State of Play van Sony dus een releasedatum. Deze datum is een stuk eerder dan ik had verwacht en de nieuwe trailer laat een parry heavy game zien.
Beast of Reincarnation is GameFreak’s passie project naast Pokémon. Een game die ze altijd al wilden maken. We zien unieke en toffe character én boss designs, een kleurrijke wereld en flashy combat. Verder zien we niet direct iets nieuws, maar wel dus toch die releasedatum. Ga jij de game spelen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
