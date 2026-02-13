God of War trilogie Remake komt naar PS5

De God of War games zijn al sinds de PlayStation 2 dagen een pilaar in de library van PlayStation games. Met de God of War trilogie Remake komen deze games nu ook naar de PlayStation 5 toe!

De Sony PlayStation State of Play is bezig en dat betekend dat er heel veel nieuwe games worden aangekondigd. Natuurlijk kun jij dit allemaal op onze website lezen! Een grote aankondiging kwam vanuit de hoek van Sony haar eigen Santa Monica studios. Deze studio staat al jaren bekend om zijn God of War games en heeft niemand minder dan de originele stem van Kratos, TC. Carson, terug gebracht om de onthulling te doen van de God of War trilogie Remake!

God of War trilogie

De video begint met de logo’s van God of War 1,2 en 3 om vervolgens over te gaan op de stem van de originele Kratos, TC. Carson.

Volgens Carson is de game nog in de vroege levels van development en duurt het nog even voordat we meer gaan zien. Maar, wanneer ze de volgende keer komen zou dit groots zijn! Veel nieuwe informatie werd verder niet gegeven in de video welk gelinkt is in het artikel maar wanneer wij meer weten lees je het natuurlijk op de website!

Ga jij de God of War trilogie halen? Laat het ons weten.