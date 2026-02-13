Background

God of War Sons of Sparta nu speelbaar op PlayStation 5

13 februari 2026

God of War Sons of Sparta

Treedt in een 2D God of War-avontuur in God of War Sons of Sparta. Deze titel is vanaf nu speelbaar op de PlayStation 5. De game is digitaal uitgekomen en kost € 29,99.

In God of War Sons of Sparta speel je als een jonge Kratos met zijn broer Deimos in een avontuur vol Griekse mythologieën, waarin ze leren wat de echte betekenis van plicht en eer is. In deze game speel je als een jonge Kratos. Nog voor hij een god werd en voor hij een vader werd. In deze game speel je dus nog echt als een gedreven Spartaan. Hun avontuur begint met de trainingen die Kratos en zijn broer Deimos volgen in het Spartaanse leger, maar nadat een jonge cadet uit het leger opeens wordt vermist, is het aan Kratos en Deimos om op onderzoek uit te gaan. Tijdens hun reis worden alle principes van de Spartaan op de proef gesteld.

De game combineert de iconische God of War-setting en een nieuw verhaal van Kratos met de gameplay in een 2D-jasje van Mega Cat Studios.

Je kunt God of War Sons of Sparta nu kopen in de PlayStation Store. De basisgame kost € 29,99 en de Digital Deluxe Edition kost € 39,99. Je krijgt hierbij een digitaal illustratieboekje, digitale soundtrack, PlayStation Network-avatars en enkele in-game extra’s.

Meer over God of War? Tijdens State of Play werd de God of War Trilogy Remake officieel aangekondigd. Deze laat wel nog een poosje op zich wachten.

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

