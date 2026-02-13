Background

MARATHON krijgt gratis preview weekend

13 februari 2026

Marathon door Bungie

Tijdens de PlayStation State of Play van 12 februari 2026 heeft Bungie leuke informatie vrijgegeven voor mensen die wachten op hun nieuwe extraction shooter MARATHON.

Een paar dagen geleden werd op X al duidelijk dat er tijdens de State of Play iets van MARATHON aangekondigd zou worden.

Tijdens het segment van Bungie, waarin we een nieuwe trailer te zien was, werd aangekondigd dat er een “Server Slam” zou komen van de nieuwe extraction shooter. Dit betekent niets meer als een gratis preview event van de game.

Het preview event loop van 26 februari tot en met 2 maart, dus je hebt even de tijd om de game op te pakken. In dit event maken we kennis met Tau Ceti IV en de UESC, hier begint dan ook het verhaal van MARATHON.

Ook werd er bekend dat er een aantal leuke goodies in-game te krijgen zijn. Zo kun je van een aantal PlayStation games weapon charms krijgen, denk bijvoorbeeld aan games zoals Helldivers 2 of Ghost of Yotei.

